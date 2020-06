Bayern München en Bayer Leverkusen mogen maximaal enkele honderden supporters meenemen naar de finale van de DFB-Pokal volgende maand in Berlijn. De clubs hoopten op een nagenoeg vol stadion, maar dat staat de gemeente niet toe.

Vanaf 30 juni gelden er in Duitsland weliswaar soepelere maatregelen wat betreft het coronavirus, maar dan nog mogen er in Berlijn geen evenementen met meer dan duizend personen in de open lucht plaatsvinden.

Volgens een woordvoerder van de Duitse regering zijn er op 4 juli, wanneer de finale wordt gespeeld, hooguit een paar honderd fans welkom in het Olympiastadion, de thuishaven van Hertha BSC die plaats biedt aan 74.000 toeschouwers.

Bayern en Leverkusen maakten zich na het bereiken van de finale sterk voor een goedgevuld stadion. De clubs vinden dat er door de terugloop van het aantal besmettingen voldoende aanleiding is om weer wat meer terug te gaan naar de tijd voor de coronacrisis.

De wedstrijden in de Bundesliga worden sinds de hervatting vorige maand zonder publiek afgewerkt. Er zijn tijdens de duels 239 mensen welkom in het stadion. Naast de spelers en stafleden zijn dat onder anderen directieleden, hulpdiensten en journalisten.

Bayern en Leverkusen plaatsten zich respectievelijk woensdag en dinsdag voor de finale. Bayern won in eigen huis nipt van Eintracht Frankfurt (2-1) en het Leverkusen van trainer Peter Bosz versloeg kinderlijk eenvoudig vierdedivisionist 1. FC Saarbrücken (0-3).