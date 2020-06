Dick Advocaat vertrouwt erop dat Eric Botteghin en Leroy Fer op korte termijn een nieuw contract ondertekenen bij Feyenoord. Het duo heeft een aflopende verbintenis, maar de trainer houdt ze er graag bij.

"Ik heb echt goede hoop dat ze bijtekenen en dat we er twee of drie spelers bij kunnen halen. Dan hebben we een heel vervelend elftal om tegen te spelen", zegt Advocaat donderdag bij Feyenoord TV.

De 32-jarige Botteghin speelt sinds de zomer van 2015 voor Feyenoord en is centraal achterin een vaste waarde. Fer (30) keerde vorig jaar zomer terug in De Kuip, waar hij op het middenveld eveneens een belangrijke speler is.

Advocaat, die zelf in april al voor een jaar bijtekende, denkt dat hij ondanks de coronacrisis samen met de clubleiding van Feyenoord in staat is om volgend seizoen een goede ploeg op de been te brengen.

"Algemeen directeur Mark Koevermans, technisch directeur Frank Arnesen en de raad van commissarissen denken mee en weten wat ik wil", aldus de oud-bondscoach van Oranje. "Ik heb er een goed gevoel bij, maar het moet allemaal nog uitgewerkt worden."

Zien we Leroy Fer en Eric Botteghin komend seizoen terug in het shirt van Feyenoord? (Foto: Pro Shots)

'Ajax heeft al 30.000 seizoenkaarten verkocht'

Advocaat hoopt dat de supporters van Feyenoord ondanks de moeilijke periode ook volgend seizoen naar De Kuip blijven komen. Wat dat betreft vindt hij dat de verkoop van de seizoenkaarten wat tegenvalt.

"Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar we staan nu volgens mij op 17.000. We zeggen toch dat Feyenoord de grootste club van Nederland is? Ajax heeft er 30.000 verkocht. Dat begrijp ik niet."

Feyenoord eindigde het seizoen op de derde plek, wat betekent dat de Rotterdammers komend seizoen in de Europa League uitkomen. Advocaat wordt met zijn 72 jaar de oudste Eredivisie-trainer ooit.