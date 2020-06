ADO Den Haag heeft zich voor het nieuwe seizoen versterkt met Peet Bijen. De centrale verdediger komt transfervrij over van FC Twente en tekent voor twee jaar, met een optie op een extra seizoen.

De 25-jarige Bijen was dit seizoen aanvoerder van Twente, de club waar hij de jeugdopleiding doorliep en sinds zijn debuut in april 2015 tot 144 officiële wedstrijden kwam.

"Dit voelt voor mij als een goede vervolgstap, waarmee ik me verder wil ontwikkelen als speler en als mens", zegt Bijen donderdag op de site van ADO. "Samen met het team, de staf en de club hoop ik de komende seizoenen mooie stappen te kunnen maken."

Martin Jol, hoofd van het technisch hart, ziet in Bijen de ervaren versterking die ADO nodig heeft. "Hij staat niet alleen zijn mannetje in de duels, maar is ook kopsterk, tweebenig en kan een verdediging neerzetten met zijn leiderschap. Met zijn leeftijd en staat van dienst past Peet perfect in ons technische beleid."

Bijen is de derde versterking voor ADO. De Hagenaars legden eerder middenvelder Kees de Boer van Swansea City vast en namen Emilio Estevez Tsai, eveneens een middenvelder, over van het Canadese York9 FC.

Bij FC Twente is sprake van een flinke leegloop. Met alle huurlingen meegerekend is Bijen de twaalfde speler die de Grolsch Veste deze zomer achter zich laat.