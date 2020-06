La Liga dreigt de clubs in Spanje verplicht in quarantaine te laten gaan als de spelers de coronaregels blijven overtreden. FC Barcelona-verdediger Nelson Semedo was eerder deze week de volgende die de fout inging.

Op televisie was eerder deze week te zien dat Semedo aanwezig was op een bijeenkomst van meer dan twintig personen. Hij overtrad daarmee het protocol dat is opgesteld voor La Liga en mocht daarom donderdag uit voorzorg niet meetrainen met zijn club.

"Als spelers de regels blijven overtreden, gaan we toch overwegen om de clubs voor iedere wedstrijd verplicht in quarantaine te laten gaan", zei La Liga-voorzitter Javier Tebas, die het bij een waarschuwing hield, donderdag tijdens een videocall met journalisten van verschillende Spaanse media.

"We hopen dat het niet zo ver komt, maar als spelers naar barbecues en feestjes blijven gaan, moeten we dat misschien wel gaan doen. We wilden dat een paar weken geleden al invoeren, maar de spelers waren het daar toen niet mee eens. Wij geven de spelers het vertrouwen, laat ze dat niet beschamen."

Luuk de Jong overtrad eerder de coronaregels

Het is niet bekend of FC Barcelona Semedo straft voor diens actie. De Catalanen melden alleen dat hij niet meetrainde vanwege het protocol. Semedo moet nu een test ondergaan om te kijken of hij zaterdag in actie mag komen op bezoek bij Real Mallorca.

Eerder overtraden vier spelers van Sevilla, onder wie Luuk de Jong, al de coronaregels. Zij hielden gezamenlijk een barbecue bij een van hen thuis en een van de spelersvrouwen plaatste daarvan een foto op Instagram. De Jong bood meteen zijn excuses aan.

La Liga wordt donderdag hervat met de beladen derby tussen Sevilla en Real Betis. Er moeten nog elf speelrondes worden afgewerkt. FC Barcelona gaat na 27 wedstrijden aan kop met twee punten voorsprong op naaste achtervolger en aartsrivaal Real Madrid.