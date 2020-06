De Engelse voetbalbond heeft Dele Alli donderdag voor één wedstrijd geschorst vanwege het omstreden filmpje dat hij in februari op sociale media plaatste. De middenvelder van Tottenham Hotspur maakte in die video een misplaatste grap over het coronavirus.

Alli droeg een mondkapje op een luchthaven en filmde een man met een Aziatisch uiterlijk, waarna hij een flesje handzeep liet zien. "Dit virus zal sneller moeten zijn om mij te pakken te krijgen", schreef de 37-voudig international van Engeland daarbij.

Hoewel de 24-jarige Alli de video snel verwijderde van Snapchat en zijn excuses aanbood, besloot de voetbalbond hem aan te klagen voor "een zware overtreding waarbij verwezen wordt naar iemands ras, huidskleur, etniciteit of nationaliteit".

Bijna vier maanden later maakt de FA bekend dat Alli voor één duel is geschorst. Dat betekent dat de middenvelder niet in actie mag komen als Tottenham Hotspur op vrijdag 19 juni de Premier League hervat met een thuiswedstrijd tegen Manchester United.

'Het was een extreem slechte grap'

Het blijft niet alleen bij schorsing van één duel voor Alli, want hij moet ook een boete van 50.000 pond (circa 55.000 euro) betalen. De Engelsman wacht bovendien een verplichte gedragscursus.

"Het was een extreem slechte grap over een virus dat ons allemaal veel harder heeft geraakt dan we ooit van tevoren konden denken", zegt een schuldbewuste Alli donderdag op de site van Tottenham Hotspur.

"Ik ben dankbaar dat de FA mijn acties niet als racistisch bestempelt, want daar distantieer ik me van. We moeten allemaal beter letten op de woorden die we gebruiken en hoe ze door andere mensen opgevat kunnen worden."

