Volgens een onderzoek van mensenrechtenorganisatie Amnesty International hebben circa honderd migranten die in Qatar meehielpen bij de bouw van een stadion voor het WK 2022, zeven maanden geen salaris gekregen.

Amnesty zegt dat de werknemers nog duizenden euro's tegoed hebben. Ze werkten aan het Al Bayt Stadium in de stad Al Khor, dat ruim 760 miljoen euro heeft gekost en plaats biedt aan 60.000 toeschouwers.

Sommige werknemers hebben dankzij de inmenging van Amnesty inmiddels een deel van het beloofde geld ontvangen, maar niemand heeft het volledige bedrag binnen. De organisatie van het WK is sinds juli 2019 op de hoogte van de situatie en laat weten dat het verantwoordelijke bedrijf Qatar Meta Coats niet langer wordt ingezet.

"Dit bewijst weer hoe gemakkelijk het is om arbeiders in Qatar uit te buiten, zelfs als ze aan een van de kroonjuwelen van het WK werken. Er moet geen Amnesty-onderzoek voor nodig zijn om werknemers hun salaris te laten krijgen", zegt directeur Steve Cockburn van de mensenrechtenorganisatie, die zich ook tot de FIFA richt.

"Als de FIFA de afgelopen jaren haar WK-partner tot verantwoording had geroepen en Qatar ertoe had bewogen om zijn politieke systeem te hervormen, dan zouden we niet nog steeds dezelfde verhalen horen over lijdende arbeiders."

Er is al jarenlang veel te doen over de mensenrechtensituatie in Qatar en de manier waarop er om wordt gegaan met arbeiders die meehelpen bij het bouwen van stadions. Zo zijn de lonen laag, de omstandigheden slecht en is de werkdruk te hoog. Het WK 2022 wordt van 21 november tot en met 18 december gehouden.