AZ is de volgende Nederlandse profclub van wie de spelers, technische staf en directie voorlopig een deel van het salaris inleveren. Zij hopen de club op die manier financieel te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

AZ doet geen mededelingen over de hoogte van het bedrag en hoe lang dit het geval is. Er wordt niet gesneden in het loon van het overige personeel. Dat is wel het geval bij een aantal andere clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie die in financieel zwaar weer verkeren.

"In goede tijden hebben we laten zien dat we voor elkaar klaar staan. Ook in mindere tijden voelen wij ons als spelersgroep verantwoordelijk om de club te helpen. Het zijn onzekere tijden voor iedereen, van supporters tot sponsors en de mensen die werken bij AZ", zegt aanvoerder Teun Koopmeiners.

"De gesprekken die we hierover met de spelersraad en staf gevoerd hebben, zijn goed verlopen. Iedereen snapt de noodzaak van dit tijdelijke salarisoffer. Deze maatregel moet er, samen met de overweldigende steun van onze seizoenkaarthouders, voor zorgen dat we met elkaar goed uit deze complexe situatie komen", voegt algemeen directeur Robert Eenhoorn toe.

AZ volgt hiermee het advies van werkgeversorganisatie FBO, spelersvakbonden VVCS en ProProf en de vakvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV), die vorige maand een pakket met noodmaatregelen samenstelden. In dat plan leveren spelers en trainers met een brutojaarsalaris van 25.000 euro 2,5 procent in. Voor de hogere salarissen loopt dit op tot maximaal 20 procent.

Onder meer Feyenoord en PSV gingen AZ al voor wat betreft de salarisverlaging. De ploegen uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie vrezen dat de financiële schade nog verder oploopt omdat er waarschijnlijk ook in een deel van komend seizoen zonder publiek gespeeld moet worden.