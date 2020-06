De UEFA zal volgende week in een videoconference bespreken op welke manier de Champions League en Europa League moeten worden afgemaakt. De twee clubcompetities liggen al sinds maart stil vanwege de coronacrisis.

De vergadering van het uitvoerend comité van de UEFA wordt over twee dagen verspreid: woensdag van 12.00 tot 15.00 uur en donderdag van 9.00 tot 11.00 uur. Op de eerste dag zal de voetbalbond zich buigen over de Champions League en de Europa League, maar ook over (de play-offs voor) het EK in 2021.

In de Champions League moeten er nog vier returns in de achtste finales worden afgewerkt: Juventus-Olympique Lyon, Manchester City-Real Madrid, FC Barcelona-Napoli en Bayern München-Chelsea. RB Leipzig, Atlético Madrid, Atalanta en Paris Saint-Germain zijn al zeker van een plek bij de laatste acht.

In de Europa League moeten alle returns in de achtste finales nog worden gespeeld, terwijl bij de tweeluiken Sevilla-AS Roma en Internazionale-Getafe beide duels nog ingehaald moeten worden.

Mogelijk kiest de UEFA ervoor om het competitieformat te veranderen vanwege een gebrek aan ruimte op de kalender. Naar verluidt overweegt de voetbalbond om de kwartfinales en de halve finales in één in plaats van twee wedstrijden af te laten werken en alle duels in één of twee landen te laten spelen.

De kans is ook aanwezig dat de locaties van de finales worden verplaatst. De eindstrijd van de Champions League zou in Istanboel worden beslecht en de finale van de Europa League in het Poolse Gdansk. Madrid heeft zich zelfs al aangeboden om de Champions League-finale te organiseren.