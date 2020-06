Ryan Gravenberch heeft donderdag na moeizame onderhandelingen toch zijn contract verlengd bij Ajax. De achttienjarige middenvelder ligt nu tot de zomer van 2023 vast in de Johan Cruijff ArenA.

Gravenberch en zijn zaakwaarnemer Mino Raiola leken er lange tijd niet uit te komen met Ajax. De jeugdinternational had nog maar een eenjarige verbintenis en werd al in verband gebracht met een transfer naar Juventus of Lazio in de zomer.

"De afgelopen maanden ben ik er veel naar gevraagd, maar ik heb tegen mijn vertrouwde mensen altijd aangegeven dat ik het liefst wilde blijven. Ik zit hier al tien seizoenen. Dan wil je niet zomaar vertrekken", zegt Gravenberch, poserend met het nieuwe uitshirt, op de website van Ajax.

"Ik wil een vaste waarde worden bij Ajax. Daarnaast wil ik meer van mijzelf laten zien. Meer dat slangenmens naar boven laten komen, haha. Ook wil ik nog meer goals maken. Ik ben overtuigd van mezelf. Uiteindelijk moet ik het zelf doen en laten zien dat ik de beste ben."

Gravenberch jongste debutant ooit bij Ajax

Gravenberch brak in het afgelopen seizoen door bij Ajax. Hij veroverde vlak voor de winterstop een basisplaats, maar moest in de laatste paar wedstrijden weer genoegen nemen met een plek op de bank. Hij speelde twaalf wedstrijden en was daarin goed voor drie doelpunten en één assist.

De geboren Amsterdammer deed in september 2018 tijdens het uitduel met PSV (3-0-nederlaag) voor het eerst mee met het eerste elftal en loste toen op zestienjarige leeftijd Clarence Seedorf af als jongste debutant ooit bij Ajax. Hij kwam tot dusver tot in totaal veertien wedstrijden.

Gravenberch moet de eerste zijn in een rij van toptalenten die hun contract verlengen bij Ajax. Directeur spelerszaken Marc Overmars hoopt ook snel zaken te kunnen doen met onder anderen Naci Ünüvar, Sontje Hansen en Brian Brobbey, die ook allemaal al (officieus) debuteerden voor Ajax.