Sevilla-coach Julen Lopetegui rekent erop dat hij zijn ploeg in mentaal opzicht voldoende heeft voorbereid op de hervatting van La Liga. De club van Luuk de Jong speelt donderdagavond in een leeg stadion de stadsderby tegen Real Betis.

"Ik verwacht zowel een emotionele als een fysieke strijd tegen Betis", zei Lopetegui woensdagavond op zijn vooruitblikkende persconferentie. "We hebben het in de groep veelvuldig gehad over de omstandigheden die we kunnen verwachten, dus de spelers zullen niet verrast worden."

"Het stadion is leeg, dus het geluid van het voetbal is heel anders dan normaal. Het wordt een aparte gewaarwording, maar we moeten onthouden dat er gewoon een belangrijke wedstrijd wordt gespeeld en we drie punten willen. Het gaat erom dat we ons aan weten aan te passen aan een nieuwe realiteit."

La Liga is donderdag de twee Europese topcompetitie die wordt hervat sinds het seizoen in maart werd stilgelegd vanwege de coronacrisis. In de Bundesliga ging de bal halverwege mei weer rollen en later deze maand volgen ook de Premier League en de Serie A.

Julen Lopetegui op de training van Sevilla. (Foto: Pro Shots)

'Een wedstrijd is net als een meloen'

Net als in Duitsland mogen de clubs in Spanje tijdens de wedstrijd vijf wissels toepassen om fysieke overbelasting te voorkomen, al wordt daar in de Bundesliga niet altijd gebruik van gemaakt. Lopetegui betwijfelt of hij dat wel gaat doen.

"Elke wedstrijd is als een meloen; je weet pas wat er gaat gebeuren als je 'm opent. We zullen alert blijven als het in tactisch of fysiek opzicht nuttig is om een extra wissel toe te passen, maar het is geen verplichting", aldus de voormalige coach van Real Madrid, die bewust niet veel heeft getraind in de aanloop naar donderdag.

"Samen met Betis zijn wij het team dat het minst vaak op het trainingsveld heeft gestaan, al hebben we zo nu en dan wel een partijvorm met elf tegen elf gedaan om weer een beetje het gevoel terug te krijgen. We zullen vooral met een goede instelling aan de wedstrijd moeten beginnen."

De wedstrijd tussen Sevilla en Real Betis begint donderdag om 22.00 uur. FC Barcelona (zaterdag tegen RCD Mallorca) en Real Madrid (zondag tegen Eibar) komen komend weekend voor het eerst sinds maart in actie.

