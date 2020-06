Hans-Dieter Flick heeft woensdagavond na het duel van Bayern München met Eintracht Frankfurt (2-1-winst) in de halve finales van de DFB-Pokal kritiek geuit op de Duitse voetbalbond. Volgens de coach had de DFB beter na moeten denken over het speelschema.

De ontmoeting met Frankfurt in het bekertoernooi kwam vier dagen na het competitieduel van Bayern met Bayer Leverkusen (2-4-winst) en drie dagen voor de thuiswedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach in de Bundesliga.

"Normaal gesproken besteed ik niet heel veel aandacht aan het speelschema, omdat je er als trainer toch niks aan kunt doen, maar ik vind het wel jammer dat de bekerwedstrijd plaatsvond tussen twee Bundesliga-wedstrijden", zei Flick na het duel in de Allianz Arena bij de ARD.

"Niet alleen wij, maar alle clubs moeten sinds de hervatting van de competitie veel wedstrijden spelen. De bekerwedstrijden hadden daarom ook pas na de Bundesliga gepland kunnen worden, net als in de Champions League."

De spelers van Bayern München vieren de overwinning op Eintracht Frankfurt. (Foto: Pro Shots)

'Niemand bij de DFB kwam op het idee'

Volgens Flick heeft hij al eerder aangegeven dat het logischer zou zijn om de wedstrijden in de DFB-Pokal op een later moment te spelen. "Maar helaas kwam niemand bij de Duitse voetbalbond op het idee om dat ook te doen", baalde de Duitse coach.

Ondanks het drukke speelschema bereikte Bayern woensdag 'gewoon' de finale van de DFB-Pokal. Robert Lewandowski tekende een kwartier voor tijd voor de winnende treffer in de Allianz Arena, zes minuten nadat Danny da Costa de 1-1 had gemaakt namens Frankfurt.

In de finale op 4 juli in Berlijn staat bekerhouder Bayern München tegenover het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz, al zal de ploeg van Flick zich voorlopig eerst volledig op de competitie focussen.

Koploper Bayern kan zich zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach in theorie al tot kampioen kronen, al is de kans groter dat 'Der Rekordmeister' komende dinsdag bij Werder Bremen de dertigste landstitel in de clubhistorie veiligstelt.

