Technisch directeur Jan Streuer van FC Twente vindt dat hem geen blaam treft in de mislukte poging om Alexander Zorniger te strikken als trainer. De Duitser haakte af, omdat Streuer in de media had aangegeven liever een Nederlandse coach te willen.

Streuer tekende maandag een eenjarig contract als technisch directeur bij FC Twente, maar de club was al langere tijd in gesprek met Zorniger. Door de opvallende uitspraken van Streuer bij de NOS besloot de Duitser alsnog af te zien van een avontuur in de Grolsch Veste.

"Ik heb alleen mijn voorkeur aangegeven voor een Nederlandse trainer. Dat wil niet zeggen dat een Duitse trainer niet goed is", verweert Streuer zich bij Tubantia. "FC Twente heeft groot gelijk dat ze met Zorniger in gesprek zijn gegaan. Maar als men vervolgens aan mij vraagt wat ik zou willen, dan geef ik mijn mening."

Zornigers zaakwaarnemer Thomas Meggle uitte woensdag bij VI stevige kritiek op de gang van zaken. Volgens hem wil de aanvankelijke topkandidaat van FC Twente niks meer met de club te maken hebben. "Alex zegt FC Twente af met pijn in zijn hart, doordat een sportdirecteur die net een paar uur binnen was en voor een jaartje heeft getekend met een harde klap de deur heeft dichtgegooid."

Alexander Zorniger wil niet meer aan de slag bij FC Twente. (Foto: Getty Images)

'Kan me voorstellen dat hij begon te twijfelen'

De 69-jarige Streuer, die de vertrokken Ted van Leeuwen als technisch directeur opvolgt bij FC Twente, heeft wel begrip voor de beslissing van Zorniger om zich terug te trekken. "Het is zijn keus, ik kan me voorstellen dat hij begon te twijfelen. Maar nogmaals: ik heb niets tegen hem."

Algemeen directeur Paul van der Kaan deed volgens zaakwaarnemer Meggle nog een poging om het vertrouwen van Zorniger terug te winnen, maar de oud-coach van RB Leipzig, VfB Stuttgart en Brøndby IF was niet meer over te halen.

FC Twente moet op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer vanwege het vertrek van Gonzalo García García, wiens contract niet werd verlengd. Onder zijn leiding eindigden de Tukkers het door de coronacrisis afgebroken Eredivisie-seizoen op de veertiende plek.