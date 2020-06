De Amerikaanse voetbalbond USSF heeft de regel dat spelers en staf tijdens het volkslied dienen te staan, ingetrokken. Door het schrappen van de regel is ook het knielen tijdens het volkslied toegestaan.

Afgelopen week liet de voetbalbond al weten het toestaan van knielen in overweging te nemen, omdat het symbool staat in de strijd tegen het politiegeweld. Het symbool is actueel door de wereldwijde protesten die zijn ontstaan na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, die overleed bij zijn arrestatie.

De voetbalbond vond eerder nog dat spelers en staf "respect moeten tonen en dienen te staan tijdens het spelen van het volkslied bij elk evenement waarin de federatie is vertegenwoordigd". De USSF laat nu in een reactie weten dat de regel "fout" was en "afbreuk deed aan de Black Lives Matter-beweging".

"We bieden onze excuses aan voor de spelers, staf, fans en ieder die racisme willen uitroeien", aldus USSF in een statement. "Sport biedt een sterk platform om goed te doen, en wij hebben daar niet zodanig gebruik van gemaakt als zou moeten. We kunnen meer doen tegen deze specifieke problemen en dat gaan we ook doen."

De regel om te staan bij het volkslied werd in 2017 ingevoerd nadat Megan Rapinoe, de sterspeelster van de Amerikaanse vrouwen, voorafgaand aan een wedstrijd tegen Thailand op één knie ging zitten tijdens het volkslied.

Rapinoe deed dat uit solidariteit voor Colin Kaepernick, die in 2016 als speler van de NFL-club San Francisco 49ers op de bank bleef zitten tijdens het afspelen van het volkslied. Kaepernick kreeg daarom geen nieuw contract van zijn club en kon daarna ook geen nieuwe werkgever vinden.