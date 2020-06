FK Partizan heeft woensdag in een volgepakt stadion de Servische bekerfinale bereikt door rivaal Rode Ster Belgrado met 1-0 te kloppen. In Portugal won Benfica ook de tweede wedstrijd sinds de hervatting van de competitie niet.

Vorige week werden in Servië de beperkingen voor publiek bij sportevenementen opgeheven, wat betekende dat er zo'n 25.000 toeschouwers aanwezig waren bij de stadsderby tussen Partizan en Rode Ster.

In het kolkende stadion, waar de fans heel dicht op elkaar stonden en veel vuurwerk werd afgestoken, zorgde Bibras Natcho in de tweede helft namens de thuisploeg voor het winnende doelpunt.

Ruim anderhalve week geleden werd de Servische competitie al hervat, waarbij nog wél afstandsregels golden en Rode Ster zich voor het derde jaar op rij tot kampioen kroonde door Rad Beograd met 0-5 te verslaan.

Bij de derby van Belgrado was geen sprake meer van coronamaatregelen. (Foto: Pro Shots)

Benfica kent zeer stroeve herstart

In de Portugese Primeira Liga, waar net als in de meeste andere competities geen fans welkom zijn, zijn er direct problemen voor Benfica. De topclub verzuimde vorige week al de koppositie te pakken door een doelpuntloos gelijkspel tegen CD Tondela en kwam ditmaal niet verder dan 2-2 bij Portimonense SC.

Aanvankelijk leek er niets aan de hand door treffers van Pizzi en André Almeida, maar in de tweede helft kwam de thuisploeg sterk terug. Dener Gomes Clemente en Júnior Tavares scoorden.

Benfica heeft nu twee punten achterstand op FC Porto, dat later op de avond wél won. Thuis tegen laagvlieger CS Marítimo werd het 1-0 dankzij een doelpunt van voormalig FC Twente-speler Jesús Corona.

Langzamerhand komen ook alle Europese topcompetities weer op gang. In Duitsland wordt al een paar weken achter gesloten deuren gevoetbald en in de komende tijd staan ook in Spanje, Engeland en Italië weer wedstrijden op het programma.

Benfica is nog niet in grootse vorm in de Portugese competitie. (Foto: Pro Shots)