Bayern München heeft woensdag de finale van de DFB-Pokal bereikt. 'Der Rekordmeister' won in eigen stadion met 2-1 van Eintracht Frankfurt en staat volgende maand in de finale tegenover het Bayer Leverkusen van coach Peter Bosz.

Het in vorm verkerende Bayern was vooral in de eerste helft veel sterker dan Frankfurt, dat van geluk mocht spreken dat alleen Ivan Perisic scoorde voor de thuisploeg.

Na rust bood Frankfurt wat meer partij en kwam de ploeg uit Frankfurt verrassend op gelijke hoogte dankzij Danny da Costa. Vijf minuten later was het echter alweer 2-1, toen de VAR een doelpunt van Robert Lewandowski goedkeurde.

Vlak na die treffer viel Bas Dost in bij Frankfurt, maar de spits kon niets meer aan de stand veranderen. Bekerhouder Bayern staat op 4 juli tegenover Leverkusen, dat dinsdag in de andere halve finale met 0-3 te sterk was voor stuntploeg Saarbrücken.

In de competitie is Bayern hard op weg naar de achtste landstitel op rij en de dertigste in totaal. De ploeg van trainer Hansi Flick staat zeven punten los van nummer twee Borussia Dortmund.