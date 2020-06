FC Twente is er niet in geslaagd om de Duitse trainer Alexander Zorniger binnen te halen. De club ziet zijn topkandidaat afhaken vanwege uitspraken die de nieuwe technisch directeur Jan Streuer eerder deze week deed.

Streuer tekende zaterdag voor een jaar in Enschede en zei maandag tegen de NOS dat hij het liefst een Nederlandse trainer heeft, tot woede van Zorniger. De Duitser ziet volgens zijn zaakwaarnemer geen basis meer voor een samenwerking en heeft de gesprekken met FC Twente afgekapt.

"Met die uitspraken heeft Herr Streuer de deur dicht gegooid. Waarom? Iedereen in het voetbal heeft zijn eigen doel. Ik denk dat hij als sportdirecteur spelers wil halen met mensen die hij kent en vertrouwt. Dat was bij Alex onmogelijk geweest", zegt Zornigers zaakwaarnemer Thomas Meggle woensdag tegen VI.

"Alex Zorniger zegt FC Twente af met pijn in zijn hart, doordat een sportdirecteur die net een paar uur binnen was en voor een jaartje heeft getekend met een harde klap de deur heeft dichtgegooid. Hij wil er niks meer mee te maken hebben."

Technisch directeur Jan Streuer tijdens zijn presentatie in stadion De Grolsch Veste. (Foto: Pro Shots)

Twente zag Zorniger als ideale trainer

De 69-jarige Streuer moet op korte termijn de lijnen uitzetten bij FC Twente, waarbij het aanstellen van een trainer prioriteit heeft. De club besloot na één seizoen niet verder te gaan met Gonzalo García.

Zorniger werd vanwege zijn ervaring en werkwijze bij RB Leipzig, VfB Stuttgart en Brøndby IF als ideale coach gezien, maar daar kan nu dus een streep door, een verzoeningspoging van algemeen directeur Paul van der Kraan ten spijt.

"Hij heeft nog geprobeerd de boel te lijmen, hij zei dat Streuer het allemaal niet zo meende, maar dat is natuurlijk onzin", aldus zaakwaarnemer Meggle. "Hij meende het wel en wist precies wat hij zei. Want Streuer werkt al zo lang in het voetbal, hij is een professional."

FC Twente, dat vooralsnog niet bereikbaar is voor commentaar, stond op de veertiende plek van de Eredivisie op het moment dat het seizoen werd afgebroken vanwege de coronacrisis.