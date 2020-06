Per 1 juli mogen de betaald voetbalclubs in Nederland weer groepstrainingen houden, zonder 1,5 meter afstand in acht te nemen. Hiermee breekt Fase 2 aan van het Deltaplan van de KNVB, waarin de veilige terugkeer van het voetbal in coronatijd wordt omschreven. Hoe zit dat plan er precies uit en wat zijn de vervolgstappen?

Voorlopig zullen de versoepelde maatregelen nog weinig in de praktijk worden gebracht. De meeste clubs vieren momenteel vakantie en werken pas medio juli of begin augustus hun eerste training af.

Dan kan er voor het eerst sinds maart weer in groepsverband worden getraind, waarbij onderling contact is toegestaan. Hierbij moeten de volgende voorschriften in acht worden genomen:

Coronamaatregelen in Fase 2 Deltaplan KNVB Wekelijks PCR-test voor alle spelers en staf, eventuele positieve gevallen worden gemeld bij GGD en gaan in quarantaine

Met eigen vervoer naar training, spelers die zelf of in hun huishouden corona-achtige klachten hebben, blijven thuis

Bij binnenkomst direct handen wassen met desinfecterende zeep

Deuren staan zoveel mogelijk open, waar dat niet kan worden die na elk gebruik schoongemaakt

Spelers arriveren in trainingstenue en komen hooguit in de kleedkamer om voetbalschoenen aan te trekken. Na afloop krijgen ze een schone kledingset mee naar huis voor de volgende training

Eén staflid is verantwoordelijk voor schoonmaak en verplaatsen van alle materialen

Tijdens de training wordt koppen zoveel mogelijk vermeden. Spelers mogen de bal nooit in de hand pakken, keepers alleen als ze handschoenen dragen

Iedere speler gebruikt alleen een eigen bidon

De KNVB legde bij het opstellen van het Deltaplan zijn oor te luister bij omliggende landen, waar in bijna alle gevallen het seizoen 2019/2020 zonder publiek wordt afgerond. De maatregelen in Nederland zijn iets minder strikt dan bijvoorbeeld in Duitsland het geval is.

Bij de Oosterburen zitten de spelers bijvoorbeeld vanaf maandag tot en met de wedstrijd in het weekend in een hotel, waar geen andere gasten welkom zijn. Ook familieleden van de voetballers werden getest op het coronavirus.

En Duitse spelers droegen buiten de wedstrijden en trainingen om een mondkapje op plaatsen waar de 1,5-meter afstand niet altijd gegarandeerd kan worden. In Nederland wordt het dragen van mondkapjes niet als noodzakelijk aanvullend middel in bestrijding van het virus gezien.

Een training van Roda JC, toen er nog 1,5 meter afstand moest worden gehouden. (Foto: Pro Shots)

Fase 3

In Fase 3 van de terugkeer van het betaald voetbal worden oefenduels tussen clubs beschreven. Hierbij moeten de volgende voorschriften in acht worden genomen.

Coronamaatregelen in Fase 3 Deltaplan KNVB Een keer per week en dagelijks voor de wedstrijd PCR-test voor alle spelers en stafleden

Maximaal honderd aanwezigen (bij tv-registratie 140), die alleen toegang krijgen na het invullen van een medische vragenlijst

Oefenduels worden geheim gehouden, om mogelijke aanloop van supporters te voorkomen

Spelers arriveren in tenue en wassen bij aankomst hun handen. Kleedkamer wordt alleen gebruikt voor aantrekken voetbalschoenen. Indien mogelijk worden meerdere kleedkamers per ploeg gebruikt

Spelers thuisploeg arriveren individueel. Uitploeg mag per gedesinfecteerde bus, maar wel met 1,5 meter afstand. Indien nodig wordt het aantal bussen uitgebreid

In de catacomben zijn looproutes, altijd 1,5 meter afstand houden

De elftallen betreden na elkaar het veld, geen handen schudden

In de dug-out 1,5 meter afstand houden, eventueel extra stoelen plaatsen

Maximaal vier ballenjongens die de bal desinfecteren als die uit het spel gaat

De elftallen verlaten het veld weer na elkaar. Douchen gebeurt individueel, en kan ook thuis

Fase 4

Oefenduels die worden uitgezonden op televisie, vallen onder dezelfde richtlijnen als wedstrijden zonder publiek, die deel uitmaken van Fase 4. Hierbij wil de KNVB 285 mensen toelaten tot een stadion en de directe omgeving.

De stadions zijn verdeeld in vier zones (Zone 1: veld en kleedkamers, Zone 2: directe omgeving veld achter de reclameborden, Zone 3: tribunes, Zone 4: overig stadionterrein). In geen van de zones mag het aantal aanwezigen op enig moment meer dan honderd bedragen. Een functionaris van de thuisclub is verantwoordelijk voor het naleven van deze regels.

Maximaal aantal aanwezigen bij duels in lege stadions Arbitrage: 4

Basisspelers: 22

Wisselspelers: 24

Stafleden: 24

Veiligheidscoördinator: 1

Schoonmakers: 6

Tv-producer: 1

Cameramannen: 16

Technici: 10

Pers: 20

Fotografen: 8

Staf commandokamer: 4

Politie/brandweer: 4

Bestuur: 8

Video-analisten: 4

Scheidsrechterwaarnemers: 3

EHBO: 7

Dopingcontroleur: 1

Televisieregistratie: 37

Ballenjongens: 5

Wedstrijdorganisatie: 6

VAR-team: 2

Terreinknechten: 6

Stewards: 58

Ambulancepersoneel: 2

Catering: 2

Fase 5

Vermoedelijk zal de regering pas weer duels in volle stadions toestaan als er een vaccin tegen het virus beschikbaar is. Voor die tijd wordt publiek weer deels toegelaten, met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Daarbij is het verboden om te zingen of uitgebreid te juichen.

Publiek was de afgelopen tijd niet welkom bij de trainingen. (Foto: Pro Shots)