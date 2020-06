SC Cambuur en De Graafschap zien definitief af van verdere juridische stappen tegen het besluit van de KNVB om geen promotie naar de Eredivisie toe te passen. De clubs praten ter afsluiting van de zaak nog met de voetbalbond over een financiële compensatie.

"We willen verder geen olie op het vuur gooien. We nemen onze verantwoordelijkheid in het belang van het betaald voetbal", bevestigt algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp van De Graafschap woensdag aan de NOS.

"Je kunt het oneens blijven over het besluit, want dat besluit doet nog steeds ontzettend pijn, maar we moeten verder kijken. Op basis van de gesprekken met de KNVB en de aandacht die we van de bond hebben gekregen, denk ik dat er een goede oplossing komt."

De rechtbank in Utrecht stelde Cambuur en De Graafschap, die vinden dat ze op basis van de stand in de Keuken Kampioen Divisie recht hebben op promotie, vorige maand in het ongelijk. De clubs hadden tot woensdag 10 juni de tijd om in hoger beroep te gaan.

Zowel Cambuur als De Graafschap hoopt nu op een passende tegemoetkoming van de KNVB. Het mislopen van promotie naar de Eredivisie laat zich flink voelen in de begroting van de clubs uit Leeuwarden en Doetinchem.

Zo zei Cambuurs algemeen directeur Gerard van den Belt te vrezen voor een gat in de begroting van 1,5 miljoen euro en mogelijk zelfs faillissement bij een nieuw seizoen in de Keuken Kampioen Divisie.

Algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp van De Graafschap voor aanvang van de rechtszaak in Utrecht van vorige maand. (Foto: Pro Shots)