Wisselspelers, stafleden, bestuursleden en officials in de Bundesliga zijn niet langer verplicht om een mondkapje te dragen. In Duitsland zijn woensdag de hygiëneregels rond de wedstrijden versoepeld.

Alle duels worden nog altijd achter gesloten deuren gespeeld, maar mondkapjes hoeven niet meer gebruikt te worden zodra iemand zijn plek op de reservebank of de tribune heeft ingenomen.

Bovendien mogen er in de Bundesliga vanaf komend weekend 26 in plaats van 13 journalisten op de tribune plaatsnemen. Ondanks de versoepelingen geldt uiteraard nog wel de regel voor 1,5 meter afstand.

"De aanpassingen zijn gecontroleerd en geaccepteerd door de overheid. Ze gelden tot het einde van het seizoen", meldt de Duitse voetbalbond in een verklaring.

De Bundesliga was vorige maand de eerste Europese topcompetitie die sinds de uitbraak van het coronavirus weer van start ging. Inmiddels zijn er vijf speelrondes afgewerkt en is Bayern München hard op weg naar een nieuwe landstitel.

In de komende dagen wordt in meer toonaangevende landen de draad weer opgepakt. Donderdag gaat La Liga verder, volgende week woensdag is het de beurt aan de Premier League en drie dagen daarna is de herstart in de Serie A.

Bayern München won afgelopen weekend ook van Bayer Leverkusen en is hard op weg naar het kampioenschap. (Foto: Pro Shots)

