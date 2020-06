Het internationale sporttribunaal CAS velt halverwege juli een oordeel over de Europese uitsluiting van Manchester City, zo is woensdag bekendgemaakt. De Engelse club verzet zich tegen een straf die in februari door de UEFA werd opgelegd.

Het CAS begon maandag aan de zaak. City mag twee seizoenen geen Europees voetbal spelen, omdat de UEFA van mening is dat de club de Financial Fair Play-regels (FFP) heeft overtreden.

City zou tegen de regels in meer geld hebben uitgegeven dan er is binnengekomen. De zesvoudig kampioen van Engeland bestrijdt dat niet, maar vindt dat de UEFA de procedures niet heeft nageleefd.

Het bewijsmateriaal werd getoond op klokkenluiderswebsite Football Leaks en zou onrechtmatig verkregen zijn. Een hacker, die in Portugal onder huisarrest vastzit, verspreidde de documenten.

Mocht de straf blijven staan, dan mist City twee seizoenen lang tientallen miljoenen euro's aan prijzengeld en televisie-inkomsten. Eerder werden onder meer AC Milan, Galatasaray en Trabzonspor al bestraft voor het schenden van de FFP-regels.

Dit seizoen doet City nog mee in de Champions League. De ploeg van manager Josep Guardiola staat in de achtste finales tegenover Real Madrid. De eerste confrontatie in Spanje werd met 1-2 gewonnen. Het is vanwege de coronacrisis nog niet bekend wanneer en waar het toernooi wordt afgemaakt.

Komt het Manchester City van manager Josep Guardiola in de problemen? (Foto: Pro Shots)