Fortuna Sittard heeft zich woensdag versterkt met aanvaller Emil Hansson, die daarmee terugkeert in de Eredivisie. AZ meldde eerder op de dag doelman Rody de Boer te verhuren aan De Graafschap en trok met de transfervrije Hobie Verhulst direct een nieuwe tweede keeper aan.

De 21-jarige Hansson wordt door Fortuna permanent overgenomen van Hannover 96. De club uit de Tweede Bundesliga verhuurde hem sinds de winterstop van afgelopen seizoen aan RKC Waalwijk.

Hansson, die al eerder uitkwam voor RKC en eerder bij Feyenoord niet doorbrak, tekent voor vier jaar in Sittard. "Met Emil halen we een creatieve buitenspeler binnen die, ondanks zijn jonge leeftijd, al veel vlieguren heeft gemaakt in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie", aldus een contente technisch manager Sjors Ultee.

Hansson is al de derde aanwinst van Fortuna voor het nieuwe seizoen. De Limburgers bonden eerder verdediger Roel Janssen van VVV-Venlo en keeper Yanick van Osch van PSV aan zich.

Daar staat het vertrek van verdediger Wessel Dammers naar FC Groningen tegenover. Bovendien keerden zes huurlingen terug naar hun club.

Keeper Rody de Boer verruilt AZ tijdelijk voor De Graafschap. (Foto: Pro Shots)

AZ'er De Boer moet ervaring opdoen bij De Graafschap

Bij AZ maakte de naar De Graafschap vertrekkende De Boer (22) vooral in de beloftenploeg. Afgelopen seizoen debuteerde hij in de hoofdmacht van AZ, waarvoor hij in totaal twee duels speelde en reservekeeper achter Marco Bizot was. Onlangs werd de negentienjarige keeper Jasper Schendelaar al een Telstar uitgeleend.

De Graafschap moest op zoek naar een nieuwe doelman, omdat Hidde Jurjus na een verhuurperiode terugkeert naar PSV. "Op het keepersvlak hadden we daarom nog een uitdaging", zegt manager voetbalzaken Peter Hofstede op de site van de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

"Maar met de komst van Rody, Elmo Lieftink, Julian Lelieveld, Joey Konings en Danny Verbeek heeft de selectie body gekregen. Wij denken dat er een kwalitatief hoogwaardige groep staat."

Verhulst bereikte met AZ een akkoord over een contract van één seizoen. De 27-jarige keeper doorliep de jeugdopleiding van de nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen, maar maakte nooit zijn debuut. De afgelopen twee seizoenen stond hij onder contract bij Go Ahead Eagles, waar zijn contract deze zomer afloopt.