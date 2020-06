Nog geen twee maanden na de coronapiek in Italië maakt een van de zwaarst getroffen landen in Europa zich op voor de hervatting van het voetbalseizoen. De ontknoping van de Serie A zal uitmonden in een slijtageslag waarbij de hegemonie van Juventus doorbroken kan worden door Lazio en Internazionale.

"In Italië heeft er in een aantal weken tijd een cultuuromslag plaatsgevonden", zegt Emile Schelvis, Ziggo Sport-commentator en expert op het gebied van Italiaans voetbal. "Ook in de grote sportkranten beheerste corona het nieuws, maar langzaam kwamen de oude berichten weer terug. Nu lezen we in de Gazzetta's weer voornamelijk transfergeruchten en nieuws zoals we dat van voor de coronapandemie waren gewend."

Toch zal het nog lang duren voor alles weer normaal wordt in de Serie A, waar net als in de Bundesliga, Premier League en La Liga strenge veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Het grootste verschil met die competities: bij een positieve besmetting moet in Italië de hele ploeg twee weken in quarantaine.

"En als dat gebeurt is het natuurlijk nog maar de vraag of de competitie kan worden uitgespeeld. Tot 10 juli kan de competitie nog worden gepauzeerd. Daarna zou er in dat geval alleen nog met play-offs verder kunnen worden gespeeld. En dan gaat de eindstand van de serie A via ingewikkelde wiskundige berekeningen worden bepaald", vertelt Schelvis.

"Het wordt in ieder geval een slijtageslag, want de spelers zullen om de drie dagen in actie gaan komen. Ze spelen weliswaar later op de dag, maar tijdens een Italiaanse zomer blijft het heet. Op sportief gebied is het op voorhand ontzettend spannend: ik verwacht veel van de strijd tussen Juventus en Lazio."

De stand in de Serie A 1. Juventus 26-64 (+26)

2. SS Lazio 26-62 (+37)

3. Internazionale 25-54 (+25)

4. Atalanta 25-48 (+36)

5. AS Roma 26-45 (+16)

Titelstrijd ligt helemaal open

Met nog twaalf speelrondes te gaan ligt de titelstrijd nog helemaal open. Koploper Juventus, dat sinds het seizoen 2011/2012 steeds kampioen is geworden, wordt op de hielen gezeten door Lazio en ook Internazionale kan nog een rol van betekenis gaan spelen.

Schelvis: "Als ik heel eerlijk ben zou ik zeggen dat Lazio het meeste recht heeft op de Scudetto. Ze spelen goed countervoetbal en kunnen in thuiswedstrijden gemakkelijk hoog druk zetten. Met Luis Alberto heeft Lazio bovendien de beste middenvelder van de Serie A in huis. Een echte spelmaker, die dit seizoen de meeste assists heeft afgeleverd."

Ook in Italië zullen de tribunes voorlopig leeg blijven. (Foto: Pro Shots)

'Spelers Lazio gunnen elkaar veel'

"Lazio is geen topclub, maar schurkt wel altijd tegen de grote drie - Juventus, AC Milan en Internazionale - aan. Net als stadgenoot AS Roma is Lazio normaal een doorgangshuis waar spelers niet lang blijven hangen. Maar nu zijn ze erin geslaagd om hun vaste kern met Sergej Milinkovic-Savic, Ciro Immobile en Alberto te behouden."

Dat Lazio nu een volwaardig titelkandidaat lijkt, is volgens Schelvis mede te danken aan trainer Simone Inzaghi. "Hij staat daar al vier jaar aan het roer en heeft een hechte eenheid van die ploeg kunnen smeden. In de aanvalsdrift van Lazio is bovendien terug te zien dat Inzaghi zelf aanvaller is geweest. Er zitten goede spelpatronen in en de spelers gunnen elkaar veel."

Lazio-middenvelder Luis Alberto heeft dit seizoen de meeste assists gegeven in de Serie A. (Foto: Pro Shots)

'Ronaldo moet het nu laten zien voor Juventus'

Of Lazio daadwerkelijk Juventus van de titel af kan houden hangt vooral ook af van de vorm van de 'Oude Dame'. Er komt in ieder geval veel druk te liggen op de schouders van Cristiano Ronaldo, die in de zomer van 2018 voor 117 miljoen euro de overstap maakte van Real Madrid naar de club uit Turijn.

"Ik ben benieuwd wat hij nog voor ons in petto heeft, want hij zal het toch echt moeten gaan doen. Paulo Dybala was dit seizoen misschien wel de beste speler uit de Serie A, maar hij heeft corona gehad en het is onduidelijk hoe hij daarvan is hersteld. Gonzalo Higuaín kampt met blessures en is ook een vraagteken."

"Sowieso is het mentale mechanisme bij Juventus volledig ingesteld op het winnen van de Champions League. Dat toernooi zal pas in augustus plaatsvinden, dus ze kunnen de Serie A gebruiken om zichzelf goed in vorm te spelen."

Het seizoen in Italië wordt hervat met de halve finales van de beker. Een week later staan de eerste Serie A-duels op het programma.

Programma Italiaans voetbal Vrijdag 21.00 uur: Juventus-AC Milan, return halve finale Coppa Italia

Zaterdag 20.00 uur: Napoli-Inter, return halve finales Coppa Italia

Woensdag 21.00 uur: finale Coppa Italia

Zaterdag 20 en zondag 21 juni: vier inhaalduels Serie A

Maandag 22 tot en met woensdag 24 juni: eerste volledige speelronde Serie A

Matthijs de Ligt en Cristiano Ronaldo beginnen met Juventus als koplopers aan de hervatting in de Serie A. (Foto: Pro Shots)