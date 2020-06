De spelers, stafleden, directie en alle overige werknemers van Willem II leveren tijdelijk salaris in om de coronacrisis door te komen. De nummer vijf van het afgelopen Eredivisie-seizoen volgt daarmee het voorbeeld van veel andere clubs uit het betaald voetbal.

Door de wedstrijdloze periode lopen clubs veel inkomsten mis. Door het vooruitzicht dat er voorlopig waarschijnlijk niet met publiek kan worden gevoetbald, verwachten veel clubs dat de financieel onzekere periode langer aan zal houden.

"Als gevolg van de beëindiging van de competitie is de club ook financieel getroffen", zegt algemeen directeur Martin van Geel woensdag op de site van zijn club. "Daarom hebben wij onze supporters en sponsoren gevraagd ons te blijven steunen door geen aanspraak te willen maken op enige vorm van tegemoetkoming."

"Wij beseffen dat een dergelijk verzoek ook vraagt om zelf in de spiegel te kijken. Afgelopen seizoen heeft Willem II mede door de onvoorwaardelijke steun van supporters en sponsoren een geweldig seizoen gedraaid. Dan is het niet meer dan normaal dat we ook samen door deze moeilijke periode gaan."

'Iedereen begrijpt dat we water bij de wijn moeten doen'

Willem II volgt hiermee het advies van werkgeversorganisatie FBO, spelersvakbonden VVCS en ProProf en de vakvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV), die begin mei een pakket met noodmaatregelen samenstelden. In dat plan leveren spelers en trainers met een bruto jaarsalaris van 25.000 euro 2,5 procent in. Voor de hogere salarissen loopt dit op tot maximaal 20 procent.

Aanvoerder Jordens Peters heeft begrip voor de moeilijke situatie waarin de club zich bevindt. "Iedereen binnen de selectie begrijpt dat ook de spelers water bij de wijn moeten doen", zegt de 33-jarige verdediger.

"Dat we het daar met z'n allen snel over eens waren, tekent de spelersgroep en het sterke collectief dat we samen vormen. Dat toonden we afgelopen seizoen al op het veld en het is noodzakelijk en goed dat we dat in deze situatie ook buiten de lijnen doen."