De Johan Cruijff ArenA blijft definitief een speellocatie op het EK van 2021. In totaal worden er volgend jaar zoals gepland vier wedstrijden in het stadion van Ajax gespeeld.

"Er was bij mij nooit enige twijfel over, maar zoiets moest wel opnieuw netjes geregeld worden met alle partijen: de nationale overheid, de gemeente Amsterdam, Schiphol en de Johan Cruijff ArenA", zegt toernooidirecteur Gijs de Jong. "Dat is nu gebeurd en ik ben daar alle betrokkenen zeer dankbaar voor."

In mei gingen de gemeente Amsterdam en de Johan Cruijff ArenA al akkoord met het organiseren van de wedstrijden in 2021, waardoor het vrijwel zeker was dat Amsterdam aan zou blijven als speelstad. Nu zijn alle partijen dus akkoord.

In de Johan Cruijff ArenA worden zogezegd vier EK-wedstrijden gespeeld: drie groepsduels en een krachtmeting in de achtste finales. De UEFA kiest in totaal voor twaalf speelsteden om het zestigjarige bestaan van de Europese voetbalbond te vieren.

Naast Amsterdam zijn Londen, Sint-Petersburg, München, Rome, Bakoe, Dublin, Kopenhagen, Boekarest, Boedapest, Glasgow en Bilbao aangewezen als speelsteden. Naar verluidt blijven ook die elf steden aan als speellocatie.

Het EK zou eigenlijk komende vrijdag van start gaan, maar het vierjaarlijkse toernooi is door de coronacrisis met een jaar verplaatst. De openingswedstrijd wordt op 11 juni 2021 gespeeld en de finale is precies een maand later.