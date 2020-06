Jurgen Streppel is woensdag gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer van Roda JC. De vijftigjarige coach tekende een tweejarig contract bij de club uit Kerkrade.

Nadat verschillende media de komst van Streppel eerder op woensdag al aankondigden, werd zijn komst later op de dag officieel gemaakt tijdens een persconferentie.

"Ik ben blij om bij Roda JC Kerkrade aan de slag te kunnen", aldus Streppel, die voor het laatst werkzaam was bij Al-Jazira in de Verenigde Arabische Emiraten. "Deze club heeft een grote historie, een geweldig stadion en een mooie en fanatieke aanhang. Ik heb het shirt zelf nog kort gedragen als speler, toen Nol Hendriks me naar Kerkrade haalde."

"Roda heeft enkele turbulente jaren gehad, maar ik ben er in de afgelopen periode van overtuigd geraakt dat de club dat achter zich heeft gelaten. Samen met de nieuwe regionale ondernemers, met technisch directeur Jeffrey van As en de nog aan te stellen algemeen directeur wil ik graag mijn bijdrage leveren om Roda weer daar te brengen waar de club thuishoort."

Bij Roda is Streppel de opvolger van Jean-Paul de Jong, die in februari werd ontslagen. Met de aanstelling van de nieuwe oefenmeester willen de Limburgers een eind maken aan een roerige periode, waarin de club maar moeilijk het hoofd boven water kon houden.

'Jurgen is perfecte match met Roda JC'

Van As is verheugd met de komst van Streppel, die eerder ook bij sc Heerenveen en Willem II aan het roer stond. "Ik heb hem in een vroeg stadium bij de nieuwe plannen van de club betrokken", zei de technisch directeur.

"Jurgen heeft daar geduldig op gewacht. Hij is een ervaren trainer en heeft mooie resultaten geboekt, met onder andere een promotie bij Willem ll. Wij zochten een ambitieuze trainer met ervaring, maar ook een trainer die bereid is mee te bouwen aan deze club. Jurgen is voor ons daarin de perfecte match."

Vorige maand werd Roda JC overgenomen door een aantal Limburgse miljonairs, nadat Aleksei Korotaev afstand van zijn aandelen had gedaan.

Ook op sportief gebied gaat het moeizaam met Roda JC. Voordat de competitie werd stilgelegd vanwege de coronacrisis bezette de geelzwarte formatie, die twee seizoenen geleden nog in de Eredivisie speelde, de zeventiende plek in de Keuken Kampioen Divisie.