Gareth Southgate vindt het mooi om te zien dat veel internationals van Engeland zich uitspreken tegen racisme. Volgens de bondscoach van 'The Three Lions' moet er meer worden gedaan om discriminatie in het voetbal aan te pakken.

Onder anderen Tyrone Mings en Raheem Sterling spraken zich deze week uit tegen racisme in het voetbal en de maatschappij. Aanleiding is de dood van George Floyd, een zwarte man die twee weken geleden door politiegeweld om het leven kwam in de Verenigde Staten.

"Ik heb veel bewondering voor de volwassenheid van deze spelers", zegt Southgate in gesprek met de BBC. "We hebben jongens in de groep die begrijpen dat ze met hun stem een verschil kunnen maken. Als je ergens in gelooft en je hebt de kans om het verschil te maken, dan moet je die kans grijpen. Ik ben heel erg trots op hen."

De 25-jarige Sterling uitte kritiek op onder meer het gebrek aan diversiteit onder de coaches in de Premier League. Volgens de aanvaller van Manchester City krijgen zwarte trainers te weinig kansen om in de Premier League aan de slag te gaan, terwijl er wél veel zwarte voetballers zijn.

Volgens Southgate zit daar inderdaad een kern van waarheid in, al benadrukt hij dat het probleem groter is. "Er moeten in de hele wereld nog grote stappen worden gezet om racisme te bestrijden, maar onze tak overstijgt alle beroepsgroepen. In de laatste jaren ben ik me daar ook meer bewust van geworden."

"We moeten in het voetbal gaan praten over de kansen van zwarte coaches en managers, maar het gaat niet alleen om die functies. Er moet ook meer naar diversiteit in bijvoorbeeld de medische staf en het analyseteam gekeken worden. Er zijn daarin al stappen gezet, maar er is nog veel werk aan de winkel."