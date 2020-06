RKC Waalwijk heeft Mohammed Allach aangesteld als technisch directeur. De voormalige verdediger, die een half jaar geleden vertrok bij Vitesse, begint aan zijn tweede periode bij de Eredivisionist.

"De club en de mensen eromheen hebben altijd een warm plaatsje gehad in mijn hart", zegt Allach woensdag op de site van RKC. "Het is fantastisch om te zien wat er hier na een zware periode in korte tijd is neergezet. Het plan dat er ligt, spreekt me enorm aan en ik kijk ernaar uit om mijn bijdrage te leveren."

De 46-jarige Allach stond van 2009 tot 2011 als directeur voetbalzaken aan het roer bij RKC. Na die periode vertrok hij naar de KNVB en was hij onder meer jarenlang werkzaam bij Vitesse, waar hij in maart 2019 aan een tweede termijn begon.

In januari gingen beide partijen weer uit elkaar vanwege een verschil van inzicht. Naar verluidt was Allach het niet eens met de beslissing om Edward Sturing als interim-trainer aan te stellen na het ontslag van Leonid Slutsky. Zes maanden na zijn vertrek uit Arnhem keert Allach dus al terug in de Eredivisie.

Algemeen directeur Frank van Mosselveld van RKC noemt zijn komst een "belangrijke stap voor de club", maar benadrukt dat de financiële middelen beperkt zijn. "We moeten realistisch blijven en geen gekke dingen doen. Met ons spelersbudget zullen we creatief en slim moeten zijn, maar het mag duidelijk zijn dat we ambities hebben."

RKC stevende afgelopen seizoen af op degradatie uit de Eredivisie, maar de ploeg van trainer Fred Grim komt volgend seizoen gewoon weer op het hoogste niveau uit. De KNVB moest het seizoen eind april voortijdig beëindigen vanwege de coronacrisis en besloot daarbij geen promotie/degradatie toe te passen.