Peter Bosz is content met de manier waarop Bayer Leverkusen dinsdagavond ten strijde trok in de halve finale van de DFB-Pokal tegen 1. FC Saarbrücken. De 'Werkself' bereikte de eindstrijd door met 0-3 te winnen bij de club uit de Regionalliga Südwest.

"Als je tegen een vierdedivisionist speelt, verwacht iedereen dat je wint. We hebben het dan ook serieus aangepakt. We speelden goed vanaf het begin en hebben de wedstrijd met twee vroege goals snel in het slot gegooid", zei een tevreden Bosz na het bekerduel.

Leverkusen stond na twintig minuten al met 0-2 voor in Völklingen door treffers van Moussa Diaby en Lucas Alario. Karim Bellarabi tekende in de 58e minuut ook nog voor de 0-3, waardoor Leverkusen een plek in de finale niet meer kon ontgaan.

Door de ruime overwinning heeft de ploeg van Bosz nog maar één overwinning nodig om voor de tweede keer in de historie en voor het eerst sinds 1993 de DFB-Pokal te winnen. Bosz realiseert zich dat de eindstrijd op 4 juli in Berlijn anders zal zijn dan normaal.

"Ik heb gehoord dat er hier normaal gesproken altijd een bijzondere sfeer heerst tijdens de bekerfinale, dus het doet ons pijn dat we de fans niet mee kunnen nemen", benadrukt de Nederlander. "Toch blijft dit voor ons een bijzondere prestatie."

Leverkusen weet woensdagavond welke ploeg over een kleine maand de tegenstander wordt in de finale. Bekerhouder Bayern München en Eintracht Frankfurt strijden vanaf 20.45 uur in München om het laatste ticket voor de eindstrijd.