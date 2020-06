Peter Bosz heeft zich dinsdag met Bayer Leverkusen geplaatst voor de finale van de DFB-Pokal. Zijn ploeg won in de halve finales kinderlijk eenvoudig met 0-3 bij de verrassende vierdedivisionist 1. FC Saarbrücken.

Leverkusen gaf Saarbrücken geen schijn van kans in het door de coronaregels lege Ludwigsparkstadion. De bezoekers bleven de hele wedstrijd geconcentreerd en klaarden eigenlijk al binnen twintig minuten de klus met twee snelle doelpunten.

Moussa Diaby zorgde in de elfde minuut voor de 0-1. Hij volleerde uit de draai knap raak na een schitterende pass van Kerem Demirbay. Lucas Alaria was acht minuten later verantwoordelijk voor de 0-2. Hij schoot hard binnen na een verdedigingsfout.

Leverkusen creëerde ook daarna volop kansen, maar wist nog slechts één keer te scoren. Invaller Karim Bellarabi, die vlak voor tijd uitviel met een blessure, bepaalde in de 58e minuut de eindstand op 0-3. Hij was trefzeker na opnieuw prachtig voorbereidend werk van Demirbay.

Lucas Alaria zet Bayer Leverkusen op een 0-2-voorsprong tegen 1. FC Saarbrücken. (Foto: Pro Shots)

Leverkusen voor de vierde keer in finale

Leverkusen staat voor de vierde keer en voor het eerst sinds 2009 in de finale van de DFB-Pokal. De club won alleen in 1993 de beker. Leverkusen neemt het in de eindstrijd op tegen Bayern München of Eintracht Frankfurt, die woensdag tegenover elkaar staan in München.

Saarbrücken bereikte als eerste vierdedivisionist ooit de halve finales van de DFB-Pokal. De kampioen van de Regionalliga Zuid-West, die promoveert naar de Derde Bundesliga, schakelde op weg naar de laatste vier onder meer twee Bundesliga-ploegen - 1. FC Köln en Fortuna Düsseldorf - uit.

Bosz deed geen beroep op Kai Havertz. De sterspeler, die zaterdag de topper tegen Bayern (2-4-nederlaag) miste, was weliswaar fit genoeg om te kunnen spelen, maar Bosz wilde geen risico nemen met het oog op de slotfase van de Bundesliga. Hij kon verder niet beschikken over Daley Sinkgraven.