Mario Balotelli is dinsdag geweigerd op de training van Brescia. De controversiële aanvaller werd volgens de Serie A-club niet binnengelaten vanwege een verzekeringskwestie.

Balotelli liep richting het trainingsveld toen hij bij de poort werd opgewacht door iemand van Brescia. Hij kreeg vervolgens te horen dat hij niet welkom was, waarna hij zich omkeerde en weer richting huis ging. Hij riep tegen de aanwezige journalisten nog wel "ze zeggen dat het aan mij ligt".

'Super Mario' ontbrak vorige week op de training. Hij kampte volgens hemzelf met maagproblemen, maar zou vervolgens het medische attest dat hem weer fit verklaart, te laat hebben aangevraagd waardoor hij dinsdag onverzekerd zou moeten meedoen aan de training.

Balotelli leeft al het hele seizoen in onmin met Brescia. Voorzitter Massimo Cellino vertelde onlangs dat hij spijt heeft dat hij hem afgelopen zomer heeft aangetrokken en dat hij onderzoekt of het nog twee jaar durende contract voortijdig kan worden ontbonden.

'Ik denk dat we allebei een fout hebben gemaakt'

"Het lijkt erop alsof Balotelli niet in Italië wil blijven, zo gedraagt hij zich in ieder geval niet. Ik denk dat we allebei een fout hebben gemaakt. Ik dacht dat hij erg betrokken zou zijn door zijn komst naar Brescia, maar dat is hij allesbehalve", zei Cellino in gesprek met de BBC.

Balotelli zou meerdere keren niet zijn op komen dagen bij de training en bovendien flink wat overgewicht hebben gehad toen de spelers zich na de lockdown weer voor het eerst moesten melden op de club. Hij ontkende dat en liet weten binnenkort met een verklaring te komen.

De 29-jarige Balotelli kwam vorig jaar over van Olympique Marseille. Brescia staat met een grote achterstand op de veilige zeventiende plaats op de laatste plek in de Serie A, die komend weekend wordt hervat, en bij degradatie wordt de verbintenis van Balotelli automatisch verscheurd.