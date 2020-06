De Franse rechter heeft dinsdag verboden dat Amiens en Toulouse degraderen uit de Ligue 1. De Franse voetbalbond moet daardoor opnieuw gaan bekijken wat de gevolgen zijn voor het beëindigen van de competitie vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Frankrijk behoort met Nederland, Schotland en België tot een klein groepje Europese landen dat besloot het seizoen niet meer af te maken. In tegenstelling tot Nederland, waar RKC Waalwijk en ADO Den Haag in de Eredivisie bleven, besloot de Franse bond wel promotie/degradatie toe te passen, maar dat gaat nu dus niet door.

Amiens en Toulouse hebben de degradatie met succes aangevochten, ondanks een redelijke achterstand op de veilige achttiende plek. Nummer twintig Toulouse had met nog tien speelronden te gaan liefst veertien punten minder dan nummer achttien Nimes en nummer negentien Amiens stond vier punten achter.

Door het besluit is aannemelijk dat de Ligue 1 volgend jaar uit 22 in plaats van 20 ploegen bestaat. Lorient en RC Lens, de nummer één en twee van de Ligue 2, is namelijk al promotie toegezegd. De landstitel, die werd toegekend aan koploper Paris Saint-Germain, blijft ook staan.

Lyon krijgt geen gelijk

De rechter deed ook uitspraak over de eis van Olympique Lyon, dat wilde dat de Ligue 1 alsnog wordt afgemaakt. De ploeg van Memphis Depay en Kenny Tete vond geen gehoor en blijft daardoor zevende in de eindstand. Dat is niet genoeg voor een Europa League-ticket.

Lyon zit nog wel in de Champions League, waarin het in de achtste finales met 1-0 won van Juventus. De return in Turijn werd vanwege het coronavirus afgelast.

De zevenvoudig Frans landskampioen moet de Champions League winnen om een ticket te bemachtigen voor het miljoenenbal van volgend seizoen.