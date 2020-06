Raheem Sterling vindt dat zwarte mensen te weinig kansen krijgen in het Engelse voetbal. De aanvaller van Manchester City roept de Engelse voetbalbond FA dan ook op om meer aandacht te schenken aan diversiteit.

"Er zijn ongeveer vijfhonderd spelers in de Premier League en een derde van hen is zwart en we hebben geen vertegenwoordiging in de hiërarchie of in de technische staf", zegt Sterling dinsdag in gesprek met de BBC.

Er is momenteel veel te doen om het onderwerp racisme. Ook de voetbalwereld is er volop mee bezig sinds de dood van de zwarte man George Floyd, die twee weken geleden door politiegeweld om het leven kwam in de Verenigde Staten.

"Demonstreren is een perfect middel om onze stem te laten horen, maar het is niet voldoende om dingen daadwerkelijk te veranderen. Het gaat erom wat we doen. Er is veel gepraat, nu is het tijd voor actie", aldus Sterling.

Sterling wijst naar Campbell en Cole

Racisme is ook een probleem in het Engelse voetbal. Zo werden er in de afgelopen jaren verschillende spelers racistisch bejegend door supporters vanaf de tribune, iets wat ook Sterling overkwam tijdens een uitwedstrijd tegen Chelsea.

"Verandering zal alleen worden gevoeld als er een meer diverse mix is in de hiërarchie van het Engelse voetbal", vertelt Sterling, die Sol Campbell, Ashley Cole, Steven Gerrard en Frank Lampard als voorbeeld noemt.

"Ze hadden allemaal een geweldige carrière, ze speelden allemaal voor het Engelse nationale elftal, ze hebben allemaal hun trainersdiploma en de twee die niet de juiste kansen hebben gekregen, zijn de twee zwarte oud-spelers."