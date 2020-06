Hoffenheim heeft dinsdag per direct afscheid genomen van trainer Alfred Schreuder. Dat besluit komt als een verrassing, want de ploeg pakte zeven punten in de laatste drie Bundesligaduels.

De 47-jarige Schreuder kwam afgelopen zomer over van Ajax - waar hij assistent was onder Erik ten Hag - en tekende een contract tot medio 2022. Ook zijn broer Dick Schreuder die als assistent werkzaam was bij Hoffenheim is dinsdag op straat gezet.

Met de zevende plaats in de competitie maakt de ploeg met nog vier duels te spelen nog altijd een goede kans om zich te plaatsen voor Europees voetbal. Schreuder kreeg bij zijn aanstelling de opdracht mee om de ploeg verder te ontwikkelen voor de lange termijn, en daar ontstonden meningsverschillen over.

"Ik wist vanaf het begin dat mijn opdracht bij Hoffenheim een ​​grote uitdaging zou zijn", zegt Schreuder op de clubwebsite. "Ik heb hier met veel plezier gewerkt en ben dankbaar voor de kans die ik kreeg om in de Bundesliga te coachen."

"Helaas waren we het niet eens over de manier waarop Hoffenheim in de toekomst geleid moet worden. Het is niet ongebruikelijk om als professionals verschillende meningen te hebben. Je moet dan eerlijk tegen elkaar zijn en de juiste consequenties trekken", aldus Schreuder, die eerder hoofdtrainer was bij FC Twente.

Sinds de hervatting van de Bundesliga in coronatijd pakte Schreuder acht punten in vijf duels met Hoffenheim. (Foto: Pro Shots)

Hoffenheim dankt Scheuder voor geleverd werk

Ook het bestuur van Hoffenheim meldt dat een verschil in toekomstvisie aan de plotselinge breuk met Scheurder ten grondslag ligt. "We hadden verschillende meningen over belangrijke zaken, waardoor verder samenwerken na dit seizoen geen zin meer heeft", zegt technisch directeur Alexander Rosen.

De club besloot direct actie te ondernemen toen bleek dat de plannen te veel afweken van de visie van Scheuder. "Gezien de huidige situatie vinden wij het belangrijk om voor duidelijkheid te zorgen", aldus directeur Frank Briel. "We danken Alfred voor het geleverde werk."

Schreuders voormalige assistenten Matthias Kaltenbach, Michael Rechen en Timo Gross maken het seizoen af bij Hoffenheim. De technische staf wordt aangevuld met Marcel Rapp en Kai Herdling.

Zij leiden Hoffenheim vrijdag voor het eerst bij de thuiswedstrijd tegen RB Leipzig. Hoffenheim moet nog een plek klimmen op de ranglijst om zeker te zijn van Europees voetbal.

