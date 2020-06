Brazilië heeft zich maandag teruggetrokken als mogelijke organisator van het WK vrouwenvoetbal in 2023. De verwachte economische gevolgen van de coronacrisis liggen daaraan ten grondslag.

"Vanwege de economische impact van de COVID-19-pandemie vinden de overheid en de sponsors het niet verstandig om nu garanties aan de FIFA te geven", schrijft de Braziliaanse bond CBF in een verklaring. "Gezien de uitzonderlijke situatie hebben we daar begrip voor."

Op 25 juni wordt bekendgemaakt waar het WK van 2023 plaats zal vinden. Aan het toernooi zullen voor het eerst 32 landen deelnemen, bij de laatste edities waren dat er 24.

Na de terugtrekking van Brazilië zijn Colombia, Japan en een gezamenlijk bid van Australië en Nieuw-Zeeland nog in de race voor het gastheerschap. Brazilië meldt nu het bid van Colombia te steunen.

De afgelopen jaren organiseerde Brazilië al enkele grote sportevenementen, zoals het WK voetbal voor mannen in 2014, de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro en de Copa América in 2019.

Het Zuid-Amerikaanse land is zwaar getroffen door het coronavirus. Er zijn ruim 37.000 dodelijke slachtoffers gemeld.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.