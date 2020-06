De KNVB heeft van de FIFA officieel toestemming gekregen om de transfermarkt komende zomer veel langer open te houden. In Italië sluit de markt pas op 5 oktober.

In het Nederlandse voetbal worden komende zomer twee transferperiodes gehanteerd. De eerste loopt van 1 juli tot en met 21 juli, van de tweede zijn de data nog onbekend.

De tweede periode zal negen weken in beslag nemen, waardoor de transfermarkt niet voor dinsdag 22 september gesloten zal zijn. Normaal gesproken sluit de transfermarkt op de laatste dag van augustus.

De tweede periode van de transfermarkt zal overeenkomen met de transferwindows in omliggende landen, zo bevestigt de KNVB na berichtgeving van diverse media, waaronder FOX Sports.

Italië maakte maandag bekend dat de transfermarkt in dat land van 1 september tot en met 5 oktober geopend is. In veel landen is nog niet bekend tot wanneer clubs spelers mogen kopen en verkopen.

Verlenging is gevolg van coronacrisis

De verlenging van de transfermarkt is een gevolg van de coronacrisis. In Nederland is profvoetbal tot 1 september niet toegestaan, maar in veel andere landen is de competitie onlangs hervat of gaat dat op korte termijn gebeuren.

Die competities worden in juli of begin augustus afgerond. Het is de bedoeling dat de Champions League en Europa League vervolgens worden uitgespeeld in augustus. Hier zijn nog geen data van bekend, Het plan is dat de resterende wedstrijden in één land (waarschijnlijk Duitsland of Portugal) worden afgewerkt.

Doordat er begin september interlands van Oranje op het programma staan, kan de Eredivisie niet eerder dan het weekend van 11 tot en met 13 september beginnen. De KNVB diende vrijdag een 'Deltaplan' in bij het kabinet om de terugkeer van het profvoetbal mogelijk te maken.

Momenteel mogen de clubs alleen nog in kleine groepjes en onder strenge veiligheidsmaatregelen trainen. In het Deltaplan, dat nog door de politiek beoordeeld moet worden, staat beschreven hoe het voetbal stapsgewijs moet worden hervat.

De KNVB wil per 1 juli weer volledige groepstrainingen zonder anderhalvemeterregel toestaan. Daarna moeten ook oefenwedstrijden georganiseerd kunnen worden. In augustus zullen enkele clubs voorrondewedstrijden voor de Europese competities spelen, zonder publiek.