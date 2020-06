De Amerikaanse voetbalbond USSF overweegt om in de toekomst knielen toe te staan tijdens het afspelen van het volkslied. De raad van bestuur van de USSF voert dinsdag overleg daarover tijdens een telefonische vergadering.

De USSF heeft Reuters maandag in een e-mail laten weten dat er dinsdag al wordt gestemd over het gevoelige onderwerp en anders op vrijdag tijdens de driemaandelijkse vergadering van de raad van bestuur.

In 2017 voerde de USSF nog de regel in dat spelers en teampersoneel "respect moeten tonen en dienen te staan tijdens het afspelen van het volkslied bij elk evenement waarin de federatie is vertegenwoordigd".

De USSF deed dat naar aanleiding van een actie van Megan Rapinoe. De sterspeelster van de Amerikaanse voetbalvrouwen ging in 2016 voorafgaand aan een wedstrijd tegen Thailand op één knie zitten tijdens het afspelen van het volkslied.

Knielen is het symbool geworden van de strijd tegen het politiegeweld in de Verenigde Staten. Veel mensen zijn de afgelopen weken de straat opgegaan om hun afschuw uit te spreken over de dood van de zwarte man George Floyd.

Colin Kaepernick introduceerde in 2016 het gebaar van knielen. De Amerikaan deed dat toen hij onder contract stond bij NFL-club San Francisco 49ers. Hij werd vervolgens door zijn club ontslagen en slaagde er daarna niet in om een nieuwe werkgever te vinden.