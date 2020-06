Jan Streuer beseft dat hij voor een lastige taak staat als de nieuwe technisch directeur van FC Twente. De 69-jarige Overijsselaar beschikt over een krap budget om de uitgedunde selectie te versterken, maar hij wil desondanks flink groeien met de Enschedeërs.

"Ik zei om twee redenen ja. Ik kom hier vandaan, ik ben hier als jonge jongen begonnen. En het is een mooie club, zoveel groter dan toen. Ik vind dat Twente in de subtop moet spelen, zo snel mogelijk, maar dat zal komend seizoen nog niet zo zijn", zegt Streuer maandag tegen Tubantia.

FC Twente was op zoek naar een nieuwe technisch directeur, nadat vorige maand afscheid werd genomen van Ted van Leeuwen. De club kwam zaterdag uit bij Streuer, die in het verleden bij Vitesse samenwerkte met Paul van der Kraan, de huidige algemeen directeur van FC Twente. Hij tekende voor slechts een jaar.

"Ik ben niet de persoon voor de lange termijn, ik ben 69 jaar. Dit is mijn laatste club, denk ik. Maar mocht het heel goed bevallen van beide kanten, kan het best zijn dat ik nog een jaar blijf. Ik doe het voorwerk, als iemand het daarna van me overneemt, vind ik dat prima. Ik hoef geen carrière meer te maken", aldus Streuer.

'Ben niet bij voorbaat liefhebber van buitenlandse trainer'

Streuer moet naast heel wat spelers - liefst elf (gehuurde) spelers vertrekken - ook een trainer aanstellen. Van der Kraan besloot ook niet verder te gaan met Gonzalo García en in verschillende media werd al de naam van de Duitser Alexander Zorniger genoemd als de nieuwe eindverantwoordelijke.

"Ik ben niet bij voorbaat liefhebber van een buitenlandse trainer. Ik heb liever een goede Nederlander. Maar we gaan het zien, ik ben pas twee dagen bezig en ga zo snel mogelijk met alle mensen om de tafel", vertelt Streuer zonder verder op namen in te gaan tegen de NOS.

"Het mooiste is als je geld hebt en daar spelers van kunt halen. Bij Shakhtar (Donetsk, waar hij eerder werkte, red.) was dat makkelijk, hier wordt dat moeilijker. Ook door de coronacrisis. Spelers en zaakwaarnemers zullen moeten accepteren dat salarissen naar beneden gaan. Dat zijn dingen die gaan gebeuren. De crisis maakt het moeilijk, maar dat geldt voor iedereen."

Streuer was tussen 1990 en 2007 hoofd scouting en manager voetbalzaken bij Vitesse. Hij stapte vervolgens over naar Shakhtar Donetsk, waar hij tot 2016 de functie bekleedde van directeur scouting. FC Twente eindigde afgelopen seizoen als veertiende in de voortijdig gestaakte Eredivisie.