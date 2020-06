Feyenoord wil zich versterken met Mark Diemers. De Rotterdammers hebben zich bij diens club Fortuna Sittard gemeld om te praten over een transfer.

Volgens VI en het AD is Feyenoord al om tafel gegaan met het management van Diemers en ligt er een meerjarig contract voor hem. Hij heeft bij Fortuna nog een éénjarige verbintenis, waardoor Feyenoord wel een transfersom moet betalen.

Diemers leek lange tijd op weg naar FC Groningen. De Groningers meldden zich vorige maand al bij Fortuna, maar beide partijen konden het tot dusver niet eens worden over de afkoopsom. Feyenoord hoopt daar dus nu van te profiteren.

Feyenoord ziet in Diemers een ideale versterking voor het middenveld. Renato Tapia en Oguzhan Ozyakup zijn al vertrokken en dat gaat wellicht ook gebeuren met Leroy Fer en Orkun Kökçü, waardoor trainer Dick Advocaat mogelijk problemen krijgt in die linie.

Diemers moet de eerste aankoop worden van Feyenoord voor volgend seizoen. De nummer drie van de Eredivisie greep onlangs naast de komst van aanvaller Bryan Linssen van Vitesse, die de onderhandelingen staakte na een in zijn ogen slechte eerste aanbieding.

De 26-jarige Diemers speelt sinds de zomer van 2018 voor Fortuna. Hij maakte tot dusver in 67 officiële wedstrijden zestien doelpunten en leverde zeventien assists. Hij was in het verleden ook actief voor De Graafschap, SC Cambuur en FC Utrecht.