Michel Preud'homme stopt na twee jaar als trainer en technisch directeur van Standard Luik. De 61-jarige Belg blijft wel actief als vicevoorzitter van de Belgische topclub.

Preud'homme combineerde sinds de zomer van 2018 het trainerschap met de functie van technisch directeur bij Standard. Hij tekende destijds een contract tot medio 2022, maar houdt het dus twee jaar eerder dan gepland voor gezien in die hoedanigheid.

"Deze lockdown was voor mij het ideale moment om hierover na te denken. Je moet eerlijk zijn naar jezelf. Het verlangen om deze groep, die mooie dingen heeft laten zien, nog verder te trainen, is er nog altijd", zegt Preud'homme maandag op de website van Standard.

"Maar op 61-jarige leeftijd moet je de vraag durven stellen: 'Zal ik nog de kracht hebben om er nog een seizoen aan te breien met alle vereisten die daaraan verbonden zijn?' Ik heb erover nagedacht en mijn antwoord is: ik zie mezelf niet meer als trainer in de toekomst."

Preud'homme was in beeld bij FC Twente

Preud'homme was weinig succesvol in zijn tweede periode bij Standard. Hij eindigde vorig seizoen met de 'Rouches' als derde in de Jupiler Pro League en stond dit seizoen vijfde toen de competitie voortijdig werd gestaakt vanwege de uitbraak van het coronavirus.

De oud-doelman was in het seizoen 2010/2011 de trainer van FC Twente. Hij won met de Enschedeërs in dat jaar de KNVB-beker en de Johan Cruijff Schaal en greep op de slotdag van de Eredivisie naast de titel door een 3-1-nederlaag tegen Ajax.

Preud'homme was naar verluidt in beeld om komend seizoen opnieuw trainer te worden van FC Twente, als opvolger van Gonzalo García. Hij kiest er dus echter voor om Standard niet te verlaten, maar verder te gaan als vicevoorzitter.