1. FC Saarbrücken gaat dinsdag voor een nieuwe stunt in de DFB-Pokal. De imponerende vierdedivisionist neemt het dan in het eigen lege Ludwigsparkstadion in de halve finales op tegen het Bayer Leverkusen van Peter Bosz.

"We hebben al club- en voetbalgeschiedenis geschreven. Nu willen we sportgeschiedenis schrijven", zei trainer Lukas Kwasniok maandag in een hotel waar de selectie van Saarbrücken al een aantal dagen volgens het protocol in quarantaine is.

Saarbrücken, dat uitkomt in de Regionalliga Zuid-West, is de eerste vierdedivisionist die de halve finales bereikt in de geschiedenis van het Duitse bekertoernooi. De club schakelde op weg naar de laatste vier onder meer twee Bundesliga-ploegen - 1. FC Köln en Fortuna Düsseldorf - uit.

"Als we 100 keer tegen Leverkusen zouden spelen, zouden we 99 keer verliezen. Maar we gaan proberen om van 9 juni een feestdag in het Saarland te maken. Een succes tegen Leverkusen is gelijk aan de wedergeboorte van Christus", aldus Kwasniok met een knipoog.

Leverkusen nog altijd zonder Havertz

Leverkusen moet het tegen Saarbrücken opnieuw stellen zonder Kai Havertz. Bosz wil geen risico nemen met zijn sterspeler, die last heeft van een blessure en daardoor zaterdag ook al de met 2-4 verloren topper op eigen veld tegen Bayern München moest missen.

"Maar laat duidelijk zijn dat we deze wedstrijd niet gaan gebruiken voor speeltijd voor spelers die de laatste tijd minder in actie zijn gekomen. We willen de finale halen, klaar", vertelde Bosz, die veel bewondering heeft voor de aankomende tegenstander.

"Ze hebben twee clubs uit de Bundesliga en twee clubs uit de Tweede Bundesliga uitgeschakeld, ze zijn bovendien eerste geworden in hun competitie. Daarvoor moet je veel respect hebben en dat hebben we ook. Van onderschatting zal geen sprake zijn."

Saarbrücken voetbalt in tegenstelling tot Leverkusen al sinds begin maart niet meer vanwege de coronacrisis. De Regionalliga Zuid-West werd anders dan de Bundesliga niet hervat. Saarbrücken werd als koploper wel uitgeroepen tot kampioen en is volgend seizoen dus actief in de Derde Bundesliga.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.