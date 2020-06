Memphis Depay heeft zich maandag weer gemeld op het trainingscomplex van Olympique Lyon. De 26-jarige aanvaller is zo goed als hersteld van een zware knieblessure.

Memphis moest net als zijn ploeggenoten enkele medische tests ondergaan ter voorbereiding op de hervatting van de training. Lyon begint deze week weer met trainen, in afwachting van een beslissing over het restant van het Champions League-seizoen.

Lyon publiceerde een filmpje op de socialemediakanalen waarop te zien is dat Memphis de aanwezige journalisten begroet met "Bonjour, ik ben terug!". Alle spelers dragen volgens het protocol een mondkapje en geven elkaar een elleboog in plaats van een hand.

Memphis scheurde op 15 december in de competitiewedstrijd tegen Stade Rennes de voorste kruisband in zijn linkerknie. Hij leek daardoor minimaal een half jaar uitgeschakeld te zijn, maar hij deed op individuele basis al snel weer oefeningen met de bal.

Koeman: Memphis had EK zeker gehaald

Bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal liet vorige week weten dat Memphis het EK gewoon had gehaald als het wel was doorgegaan. Het toernooi werd onlangs met een jaar verplaatst vanwege de uitbraak van het coronavirus.

De Ligue 1 is voortijdig gestaakt door de coronacrisis. Lyon eindigde als zevende en greep daardoor naast Europees voetbal. De club vocht de beslissing van de Franse voetbalbond nog wel aan bij de rechter, maar vond geen gehoor.

Lyon maakt via de Champions League echter nog wel kans op Europees voetbal. De ploeg van trainer Rudi Garcia verdedigt in de return op bezoek bij Juventus in de achtste finales, die waarschijnlijk in augustus wordt gespeeld, een 1-0-voorsprong.