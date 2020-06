Ola Toivonen keert elf jaar na zijn transfer naar PSV terug bij Malmö FF. De 33-jarige Zweed was transfervrij na twee seizoenen bij het Australische Melbourne Victory FC .

Toivonen heeft voor twee jaar getekend in Malmö. "Ik heb lang moeten wachten, maar het voelt geweldig om hier weer te zijn", zegt de aanvaller op de site van de Zweedse club. "De wens om terug te keren is er sinds de dag dat ik vertrok en ik ben de club altijd blijven volgen."

De 64-voudig international (14 goals) begon zijn carrière bij Degerfors en Örgryte, waarna hij tussen 2007 en 2009 in 51 competitieduels voor Malmö FF tot 17 goals kwam. Dat leverde hem een transfer naar PSV op, dat in januari 2009 zo'n 4 miljoen euro betaalde.

Toivonen groeide in Eindhoven uit tot aanvoerder. Hij maakte 61 doelpunten in 139 Eredivisie-wedstrijden voor PSV, dat hem na vijf jaar verkocht aan het Franse Stade Rennes. Hij speelde ook nog voor Sunderland en Toulouse.

"Ola heeft tijdens zijn jaren in het buitenland altijd interesse getoond om terug te keren in Malmö", aldus technisch directeur Daniel Andersson van Malmö FF. "Gezien de huidige situatie hebben we niet veel financiële ruimte, maar we hebben een goede overeenkomst kunnen sluiten."

De Allsvenskan begint aanstaande zondag, nadat de start van Zweedse competitie ruim twee maanden werd uitgesteld door de coronacrisis. Malmö FF neemt het volgende week maandag in zijn eerste duel thuis op tegen Mjällby AIF.

Ola Toivonen begint aan zijn tweede periode bij Malmö FF. (Foto: Pro Shots)