Het internationale hof van sportarbitrage (CAS) is maandag begonnen aan de zaak die Manchester City tegen de UEFA heeft aangespannen. De Engelse club heeft hoger beroep aangetekend tegen de uitsluiting voor twee seizoenen van Europees voetbal, die het kreeg opgelegd wegens schenden van de Financial Fair Play-regels (FFP).

Advocaten van City zullen van maandag tot en met woensdag via een video-conferentie in gesprek gaan met het in Zwitserland gehuisveste CAS. Dat gaat vertrouwelijk, de video is voor buitenstaanders niet te bekijken. Vermoedelijk zal het CAS pas over twee maanden uitspraak doen.

In februari werd City door de UEFA voor twee jaar uitgesloten van Europees voetbal, wegens het schenden van de FFP-regels. Die houden kort samengevat in dat clubs jaarlijks niet meer geld mogen uitgeven dan dat er verdiend wordt, om zo competitievervalsing tegen te gaan.

Eerder werden onder meer het Italiaanse AC Milan en Galatasaray en Trabzonspor in Turkije al voor één jaar uitgesloten van Europese wedstrijden omdat ze de FFP-regels niet hadden nageleefd.

City is eigendom van sjeik Mansour Bin Zayed Al Nahyan. Deze miljardair is vooraanstaand politicus en lid van het Koninklijk Huis in Abu Dhabi. De club bestrijdt niet dat het de regels heeft overtreden, maar vindt dat de UEFA de procedures niet heeft nageleefd in het proces.

Het bewijsmateriaal, dat gepubliceerd werd op klokkenluiderswebsite Football Leaks, zou onrechtmatig verkregen zijn. Een hacker, die in Portugal onder huisarrest vastzit, heeft de documenten verspreid.

In eerdere zaken bij het CAS werd het illegaal verkregen bewijsmateriaal wel meegenomen in de zaak. Het Zwitserse wetboek meldt dat het belang van de zaak door de rechter moet worden afgewogen tegenover bijvoorbeeld het belang van de privacy van betrokken partijen.

Tientallen miljoenen op het spel

De financiële belangen zijn groot voor City. Als onderdeel van de straf kreeg de club een boete van 30 miljoen euro. Door twee seizoenen verstoken te blijven van Europees voetbal, zou de club tientallen miljoenen aan prijzengeld en tv-inkomsten missen.

Ongeacht de uitspraak mag City dit seizoen nog wel in de Champions League uitkomen, als dat toernooi nog wordt uitgespeeld. De Engelsen wonnen de heenwedstrijd in de achtste finales tegen Real Madrid in Spanje met 1-2.