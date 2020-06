Voor televisiekijkers zal het donderdag lijken alsof er gewoon toeschouwers aanwezig zijn als de Spaanse competitie wordt hervat. Tijdens de tv-uitzendingen wordt het publiek op de tribunes geprojecteerd.

Daarnaast zullen er ook audio-opnames van stadiongeluiden uit de videogame FIFA 20 worden gebruikt. Ook bij wedstrijden van de Duitse Bundesliga worden er al geluiden toegevoegd om de wedstrijden aantrekkelijker te maken.

"Dankzij deze technologieën kunnen de wedstrijden op een attractieve manier bekeken worden. De beleving zal erg dicht in de buurt komen bij hoe mensen naar wedstrijden keken en luisterden voordat de competitie werd stilgelegd", schreef La Liga zondag.

Het Noorse bedrijf VIZRT ontwierp een technologie waarin bewegende beelden van publiek gekleed in de kleuren van de thuisploeg op televisie te zien zullen zijn. De techniek is vergelijkbaar met geprojecteerde reclameborden die in sommige wedstrijden voor tv-kijkers naast de doelen te zien zijn.

In Spanje hebben televisiekijkers de keuze of ze de wedstrijd zonder virtueel publiek en virtueel stadiongeluid willen zien, of mét. In andere landen wordt alleen de optie met geprojecteerd publiek en geluid aangeboden.

La Liga experimenteert met nieuwe camerastandpunten

La Liga grijpt de herstart van de competitie in coronatijd aan voor meerdere experimenten. Zo zal er tijdens uitzendingen gebruikgemaakt worden van twee nieuwe camerastandpunten.

Er worden bewegende camera's en luchtcamera's ingezet, die spectaculaire beelden moeten maken. In de spelerstunnel zal vanwege de coronavoorschriften een robotcamera worden gebruikt.

Het virtuele publiek, de stadiongeluiden en de nieuwe camerastandpunten zullen worden gebruikt totdat er weer toeschouwers in het stadion kunnen worden toegelaten.

Minuut stilte om COVID-19-slachtoffers te herdenken

De ontknoping van La Liga belooft zeer spannend te worden. Met nog elf duels te gaan heeft koploper FC Barcelona slechts twee punten voorsprong op aartsrivaal Real Madrid. Achter de twee topclubs strijden Sevilla, Real Sociedad, Getafe, Atlético Madrid en Valencia om twee Champions League-tickets.

La Liga wordt donderdag hervat met de derby tussen Sevilla en Real Betis. Daarna zal er elke dag minimaal één wedstrijd zijn, tot de laatste twee speelrondes die op 15 en 19 juli worden afgewerkt.

In de eerste speelronde zal elke wedstrijd worden voorafgegaan door een minuut stilte om de slachtoffers van COVID-19 te herdenken. In Spanje overleden ruim 27.000 mensen aan het virus.

