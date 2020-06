Ajax-directeur Edwin van der Sar hoopt dat de toppers en derby's in de Eredivisie komend seizoen pas na de winterstop op het programma zullen worden gezet. De kans is dan groter dat die wedstrijden met publiek gespeeld kunnen worden.

"De topwedstrijden wil je het liefst met publiek erbij. Dan denk ik aan de toppers tussen Ajax, Feyenoord en PSV, maar ook aan regionale derby's als FC Twente-Heracles en FC Groningen-sc Heerenveen", deed Van der Sar zijn oproep zondag in NOS-programma Studio Voetbal.

Het nieuwe seizoen in de Eredivisie zal pas in september beginnen, zoals het er nu naar uitziet zonder publiek. De regering lijkt pas volle stadions toe te staan zodra er een vaccin is tegen COVID-19.

Van der Sar vindt het niet alleen aantrekkelijker om toppers en derby's met publiek te houden, maar ook eerlijker. Als Ajax bijvoorbeeld in Amsterdam tegen PSV zonder publiek speelt, vervalt het thuisvoordeel, dat er mogelijk wel zou zijn als de topper later in het seizoen met toeschouwers in Eindhoven gespeeld zou worden.

De oud-doelman heeft zijn plan gedeeld met de KNVB. "Ik heb heel veel dingen in Zeist neergelegd. Ik denk dat de KNVB nu bezig is met de competitieplanning. We zullen met alle overheidsregels ten aanzien van het coronavirus met z’n allen naar een competitiestart moeten gaan toewerken, op een zo eerlijk mogelijke manier."

Oefenduels mogelijk in toernooivorm

In juli of augustus is het voor de clubs vermoedelijk weer toegestaan om oefenduels zonder publiek te spelen, in aanloop naar het nieuwe seizoen. Van der Sar vertelde dat FOX Sports die duels wil gaan uitzenden en er een toernooi van wil maken.

"FOX wil als uitzendgemachtigde dat er een bepaald stramien komt en dat er ergens om wordt gespeeld. Het is goed dat er serieuze oefenwedstrijden komen, want als alles doorgaat, dan zijn in augustus ook de kwalificatieduels voor de Europese toernooien."

