Davy Klaassen denkt nog altijd dat Werder Bremen kan ontsnappen aan degradatie uit de Bundesliga. De Noord-Duitse formatie verloor zondag door een doelpunt van Wout Weghorst thuis met 0-1 van VfL Wolfsburg en staat zeventiende.

"Het wordt wel steeds erger op deze manier", zei Klaassen na afloop van de wedstrijd tegen verschillende Duitse media. "We creëren te weinig. Wolfsburg kreeg ook niet veel kansen, maar een foutje van ons was genoeg voor hen om te scoren."

Werder hield Wolfsburg in het Weserstadion lange tijd op 0-0, maar moest acht minuten voor tijd toch een treffer van Weghorst incasseren. Door de nederlaag heeft de ploeg uit Bremen nu drie punten achterstand op nummer zestien Fortuna Düsseldorf en zes punten op de 'veilige' vijftiende plaats.

"We hebben nog vier wedstrijden te gaan. Als we niet snel gaan winnen, wordt het steeds moeilijker om erin te blijven. Maar ik geloof er nog steeds in", liet Klaassen weten. "De volgende wedstrijd wordt een heel belangrijke."

Daarin gaat Werder komende zaterdag op bezoek bij hekkensluiter SC Paderborn, dat vijf punten minder heeft. De nummer zeventien en achttien degraderen rechtstreeks uit de Bundesliga. De nummer zestien speelt een play-off om promotie/degradatie tegen een club uit de Tweede Bundesliga.

Werder Bremen is de club die de meeste seizoenen in de Bundesliga heeft gespeeld: 56. Alleen in het seizoen 1980/1981 was de club niet actief op het hoogste niveau.

Wout Weghorst kroonde zich tot matchwinner bij Werder Bremen-VfL Wolfsburg. (Foto: Pro Shots)

