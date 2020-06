Gérard de Nooijer keert na 22 jaar terug bij Sparta Rotterdam. De oud-verdediger van de club heeft voor één seizoen getekend als de assistent van hoofdtrainer Henk Fraser.

De 51-jarige De Nooijer is op Het Kasteel de opvolger van Aleksandar Rankovic, die vorige maand werd aangesteld als de nieuwe coach van ADO Den Haag.

De Zeeuw begon zijn spelerscarrière in 1988 bij Sparta en kwam in tien jaar tot 246 wedstrijden voor de club. Als coach was hij assistent en hoofdtrainer bij FC Dordrecht, waar hij in november 2018 na drie jaar werd ontslagen. Hij was voor het laatst werkzaam als jeugdtrainer bij het Chinese Dalian Istar.

"Als speler heb ik een geweldige tijd gehad op Het Kasteel, het doet me goed om hier te tekenen", zegt De Nooijer zondag op de site van Sparta. "De club heeft het de afgelopen twee seizoenen goede stappen naar voren gezet en ik kijk ernaar uit hieraan bij te dragen. Ik heb heel veel zin om te beginnen."

Het gepromoveerde Sparta eindigde in het door de coronacrisis gestaakte seizoen als elfde in de Eredivisie. Fraser is sinds medio 2018 de hoofdtrainer in Rotterdam.