Voor Wout Weghorst kwam zijn doelpunt voor VfL Wolfsburg in de met 0-1 gewonnen uitwedstrijd tegen Werder Bremen als een bevrijding. De spits was zondag voor het eerst sinds de hervatting van de Bundesliga trefzeker.

"Je zag wat spanning vrijkomen bij mijn goal. Dat was alleen maar blijdschap voor ons en voor mezelf", zei de 27-jarige Weghorst, die het uitschreeuwde van vreugde na zijn doelpunt. Door de zege klom Wolfsburg naar de zesde plaats, die recht geeft op deelname aan de voorrondes van de Europa League.

"Het was een stroeve wedstrijd met veel duels en intensiteit", blikte hij terug. "In de eerste helft kreeg ik een kleine kans, maar die ging er niet in. Daarna bleef ik wachten op mijn kansen."

Wolfsburg had lange tijd moeite om kansen te creëren tegen het in degradatienood verkerende Werder, maar acht minuten voor tijd bezorgde Weghorst zijn ploeg de winst in Bremen door van dichtbij raak te koppen.

Wout Weghorst kopte in de slotfase raak tegen Werder Bremen. (Foto: Pro Shots)

'Het was een kwestie van vertrouwen houden'

De viervoudig Oranje-international vond zo voor het eerst in vier wedstrijden weer eens het net. In de eerste wedstrijd van Wolfsburg na de herstart van de Bundesliga was hij nog geschorst, maar daarna kwam hij in drie duels niet tot scoren.

"De afgelopen weken waren frustrerend voor mij", gaf hij toe. "Ik scoorde niet en kreeg weinig kansen. Dan is het een kwestie van vertrouwen houden en kalm blijven."

Voor Weghorst was het zijn eerste competitietreffer voor Wolfsburg sinds begin maart. Enkele weken later werd de Bundesliga stilgelegd vanwege de coronacrisis. Zijn doelpuntentotaal in de Duitse competitie staat dit seizoen nu op twaalf.

