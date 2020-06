Schalke 04 heeft zondag voor het twaalfde Bundesliga-duel op rij niet gewonnen, een evenaring van het clubrecord. De ploeg van trainer David Wagner pakte tegen Union Berlin wel het eerste punt sinds de coronapauze: 1-1. Wout Weghorst was matchwinner voor VfL Wolfsburg.

Union Berlin kwam al in de elfde minuut op voorsprong tegen Schalke 04. Robert Andrich was het eindstation van een razendsnelle Berlijnse counter: 1-0. De geplaagde bezoekers maakten nog voor rust de gelijkmaker door een fraai afstandsschot van rechtsback Jonjoe Kenny.

Na rust vielen er niet veel kansen meer te noteren, waardoor Schalke na vier nederlagen op rij weer eens een puntje pakte. De laatste zege van de club uit Gelsenkirchen dateert van 17 januari (2-0 tegen Borussia Mönchengladbach). Alleen in 1993 bleef Schalke ook twaalf competitieduels zonder overwinning.

Het team van Wagner staat met 38 punten op de tiende plek. Het gepromoveerde Union Berlin is de nummer dertien met 32 punten.

Wout Weghorst kopt de enige treffer binnen voor VfL Wolfsburg in het uitduel met Werder Bremen. (Foto: Pro Shots)

Weghorst matchwinner voor Wolfsburg

VfL Wolfsburg-spits Wout Weghorst maakte eerder op zondag de enige treffer in een saai duel met Werder Bremen. De Nederlander kwam in de 82e minuut na een voorzet van invaller Felix Klaus bij de eerste paal simpel voor zijn man en kopte de bal van dichtbij in de verre hoek: 0-1.

Het was voor de 27-jarige Weghorst zijn twaalfde Bundesliga-goal van het seizoen en zijn eerste sinds de hervatting van de competitie.

Werder-trainer Florian Kohfeldt probeerde het vervolgens nog met twee nieuwe aanvallers - zo kwam Davie Selke in het veld voor Davy Klaassen - maar het slotoffensiefje leverde geen treffer op. De viervoudig landskampioen staat met nog vier duels te gaan zeventiende en voorlaatste, met zes punten achterstand op de 'veilige' vijftiende plek. Het verschil met nummer zestien Fortuna Düsseldorf is drie punten.

De achttiende en zeventiende plek betekenen rechtstreekse degradatie uit de Bundesliga. De zestiende plek levert een play-off tegen een team uit de Tweede Bundesliga op. Geen club heeft meer seizoenen in de Bundesliga gespeeld dan Werder.

Wolfsburg klimt door de zege naar de zesde plek en heeft nu twee punten voorsprong op het Hoffenheim van trainer Alfred Schreuder. De nummer zes plaatst zich voor de voorrondes van de Europa League, de nummer zeven grijpt naast een Europees ticket.

Ook Werder Bremen-VfL Wolfsburg begon met een knielend protest tegen racisme van alle 22 basisspelers. (Foto: Pro Shots)

