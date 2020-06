Mocht Liverpool er de komende weken alsnog in slagen om de landstitel veilig te stellen, dan wil Jürgen Klopp de feestelijke bustocht door de stad niet volledig schrappen. De coach van 'The Reds' hoopt dat zijn ploeg ergens volgend seizoen alsnog gehuldigd kan worden.

"Er komt een moment dat alles weer normaal wordt. Als we straks in de twaalfde of dertiende speelronde van het volgende seizoen zitten en we de titel alsnog willen vieren, wie stopt ons dan?", vraagt Klopp zich hardop af in gesprek met het Duitse Sky.

"Dan hebben we de beker ook gewoon in ons bezit, dus ook dan kunnen we op de bus staan voor een parade door de stad. Het maakt me helemaal niks uit als mensen denken we dat we compleet gestoord zijn. Het blijft een speciaal moment, alleen wordt het wat anders. Maar anders is soms ook prima."

Het dit seizoen ongenaakbare Liverpool lag op koers om voor het eerst sinds 1990 kampioen van Engeland te worden, maar die triomftocht kwam in maart tot stilstand door de coronacrisis. Het was lang onzeker of de competitie nog afgemaakt kon worden, maar op 17 juni wordt het seizoen alsnog hervat.

Liverpool heeft de eerste landstitel sinds 1990 voor het grijpen. (Foto: Pro Shots)

Liverpool kan titel bijna niet meer ontgaan

De ploeg van Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk vervolgt de titeljacht op 21 juni met de derby tegen stadgenoot Everton. Liverpool heeft nog maar een paar overwinningen nodig om de voorsprong op naaste belager Manchester City - die nu al 25 punten bedraagt - officieel onoverbrugbaar te maken.

Door de coronamaatregelen zijn festiviteiten straks onmogelijk, maar Klopp wil daar niet te lang over treuren. "Dat je het straks niet kunt vieren op de manier waarop we er altijd van hebben gedroomd, is jammer. Het is ook niet mijn ideaalbeeld om de titel alleen met de spelers in het stadion te vieren en dan naar huis te rijden."

"Maar waarom zouden we daar nu een groot probleem van maken als er niks aan gedaan kan worden? Er komt een dag dat iemand de oplossing voor de huidige problemen heeft gevonden. Die dag hebben we het recht om te vieren wat we eigenlijk nu al willen vieren", aldus Klopp.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League